Robin van Persie'den Fenerbahçeli taraftarları öfkelendiren karar

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Robin van Persie’nin Hollanda Milli Takımı’yla antrenmanlara çıkması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Hollandalı futbolcunun bu durumunun, kendi tercihi olduğu ortaya çıktı. Van Persie'nin bu tercihi üzerine sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Hollandalı futbolcuya tepki yağdırdı.

Sporx’te yer alan bilgilere göre;

*Van Persie gerçekten sakat. Omzundaki adelelerde 1. derecede yırtık var. Bir hafta kolu askıda dinlendirilmesini gerektiriyor.

*Bacak sakatlığı dışındaki sakatlıklarda oyuncuya tercihi sorulur. Oyuncu oynamak isterse iğne ile sahaya sürülebilir.

*Robin van Persie, Gençlerbirliği maçında bu sakatlığı nedeniyle oynamak istemediğini sağlık heyetine iletti. Bu tercihe saygı duyuldu.

*Hollanda Milli Takımı ile antrenmana çıkan van Persie’nin bu durumu şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe sağlık heyeti, van Persie’nin raporlarını Hollandalı yetkililere gönderdi.

*Hollanda Milli Takım doktorları da cevaben yazdıkları yazıda futbolcunun iğne ile oynamak istediğini belirttiler. Yani Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı’nı tercih etmişti.

Taraftar öfkelendi

Robin van Persie’nin Ankara deplasmanında forma giymeyip Hollanda Milli Takımı’nda antrenmana çıkması, Fenerbahçeli taraftarları da öfkelendirdi. Sosyal medyada Hollandalı futbolcuya büyük tepki gösteren sarı-lacivertliler, oyuncunun Fenerbahçe’de oynamayı tercih etmeyip milli takımı tercih etmesini “Formaya ihanet ediyor” şeklinde yorumlayıp tepki yağdırdılar.

Feyenoord’a gidebilir

Robin van Persie eğer Feyenoord’da oynamak isterse Fenerbahçe her türlü kolaylığı sağlayacak. Eğer Hollanda ekibi, van Persie’yi isterse sarı-lacivertliler yıllık ücretinin bir kısmını ödeyip bu oyuncudan kurtulmayı planlıyor.