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Spor

Robin van Persie'de Barcelona'ya transfer mesajı

"Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyorum"

23 Ekim 2015 17:02

Fenerbahçeli Robin van Persie, Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Goal.com'un haberine göre, Ajax'ı 1-0 yendikleri UEFA Avrupa Ligi maçından sonra Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan 32 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın kendisine olan ilgisinin sorulması üzerine, "Fenerbahçe ile daha 2.5 yıllık kontratım var ancak futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Futbolda her an her türlü planın yapılabileceğini öğrendim" cevabını verdi.

 

"Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyorum"

 

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Hollandalı yıldız, "Dirk Kuyt ve Wesley Sneijder'den derbiyle ilgili çok harika hikayeler duydum. Maç için sabırsızlanıyorum" dedi.

Türk futbol tarihinin en flaş transferlerinden biri olarak Fenerbahçe renklerine bağlanan Robin van Persie, şu ana kadar sarı lacivertli formayla 14 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

 

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