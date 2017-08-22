T24 LogoT24 Logo
Spor

Robin van Persie Vardar maçında yok

Son dönemdeki performansı taraftarın tepkisini çekmişti

22 Ağustos 2017 18:19

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve futbolundan çok sakatlıkları ve form durumuyla gündeme gelen Robin van Persie, yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle takımının Vardar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcu, Vardar ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı ve ilk 11'de 20 yaşındaki Ahmethan Köse forma giymişti. Hollandalı futbolcu, takımının pazar günü Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kötü performansıyla eleştirilerin hedeflerinden biri olmuştu.

Perşembe akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede van Persie'nin yerine ilk 11'de Roberto Soldado'nun sahaya çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

UEFAfutbolFenerbahçeVardarPersierobinsakatlıkvangriphastalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24