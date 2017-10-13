Robin van Persie, İstanbul’dan gitmeye hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin Hollandalı forveti Robin van Persie’nin evini boşaltmak için girişimlere başladığı ve bir kargo şirketiyle anlaştığı ileri sürüldü. Birkaç hafta içinde eşyalarını Hollanda’ya göndermesi beklenen 34 yaşındaki futbolcunun, menajerini de Fenerbahçe ile ayrılık görüşmelerini yapması için görevlendirdiği iddia edildi.

Sözcü’de yer alan habere göre Robin van Persie, dikiş tutturamadığı Fenerbahçe’den ayrılma planları yapıyor. 2015-16 sezonunda takıma büyük umutlarla katılan ancak bekleneni veremeyen Hollandalı yıldız, takımla tüm bağlarını koparmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı futbolcuya alacaklarına karşılık bonservisini vermesi bekleniyor. 34 yaşındaki yıldız, kariyerine tıpki Dirk Kuyt gibi Feyenoord’da devam edecek. Van Persie, gelecek hafta Feyenoord yetkilileri ile yüz yüze görüşecek ve anlaşmanın detaylarını belirleyecek.

91 maçta 48 gole direkt katkı

Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 91 karşılaşmada 40 gol ve 8 asiste imzasını attı. Hollanda Milli Takımı ile de 102 kez yeşil sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 50 gol kaydetti.