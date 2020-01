Robin Van Persie imzayı attı

Fenerbahçe’nin yıldız transferi Robin van Persie, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda düzenlenen törenle imzayı attı. İmza törenine yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar tören öncesinde izdiham yaşadı. Törenden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı yıldız, hazırlık kampıyla beraber istediği fizik gücüne ulaşacağını ve üst seviyede futbol oynamaya devam edeceğini belirtti. Bir soru üzerine isim vermeden Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını doğrulayan golcü oyuncu Türkiye’deki ilk işinin Türkçe öğrenmek olacağını kaydetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, saat 18:00'da başlaması planlanan imza töreni taraftarların yoğun ilgisi sebebiyle 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Yaklaşık 18 bin taraftarın takip ettiği imza töreni için saha ortasında hazırlanan platforma Sportif Direktör Terrenao ile gelen Robin van Persie, coşkulu taraftarlara ilk olarak Türkçe seslendi: Merhaba Fenerbahçe... Teşekkürler...

Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde konuşmaya başlayan golcü isim, 'Biraz önce benim Türkçe'de öğrendiğim ilk kelimeleri duydunuz. İlk önceliklerimden biri Türkçe öğrenmek olacak. Bunun buraya adapte olmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık Fenerbahçe ailesinin bir üyesiyim. Size sadece bir şeyin sözünü veriyorum; ben burada takıma yardım etmek için her şeyi yapacağım. Kazanabildiğimiz kadar kupa kazanmak, sizleri mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Buradaki büyük coşkuyu görüyorum ve lig şampiyonu olduğumuzda burada nasıl bir coşku olur tahmin bile edemiyorum. Teşekkürler Fenerbahçe... Hep birlikte başaralım...' dedi.



Robin van Persie konuşmasının ardından kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı ve daha sonra oğlu Shaqueel ile taraftarların tezahüratları eşliğinde top sektirdi.

Yıldız isim daha sonra Sportif Direktör Terrenao ile birlikte Saracoğlu Stadyumu'ndaki Basın Toplantı Salonu'na geçerek medya mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Robin van Persie'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



‘Kuyt beni Fenerbahçe hakkında bilgilendirdi’



Kuyt ile benim 10 yıllık bir arkadaşlığımız var. Bana Fenerbahçe ile ilgili tutkusundan hep bahsetti. Bana her zaman görüşlerini iletti ve bu görüşler olumluydu. Diğer Türk arkadaşlarım da bana hep olumlu görüşler verdiler. Ama benim Fenerbahçe ile ilgili hikayem 12 yıl önce Feyenoord ile UEFA Kupası maçı öncesinde başladı. Taraftarların tutkusu beni o gün çok etkilemişti sanki hepsi aynı anda zıplıyordu.



Beşiktaş'tan transfer teklifi aldı mı?

Benimle ilgili son dönemlerde çok fazla iddialar ortaya atıldı. Çok kulübe imza attığımı yazdılar, söylediler. Bu bir sır değil elbette bu transfer öncesinde çok sayıda kulüpten teklif aldım ve görüştüm. Ama benim için önemli olan bu büyük kulübün bana yaklaşımıydı ve bende mutlu olacağıma inandığım yerdeyim.

Sneijder ile rekabet...



Bizim rekabetimiz sadece sahada olacak. Yıllar önce ben Feyenoord alt yapısındayken o da Ajax alt yapısındaydı ve karşılıklı olarak oynadık. Her takıma saygı duyuyorum, Sneijder'in takımı da çok önemli bir takım ve aramızda güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum.





'Yıllarca üst seviyede futbol oynayacağım'

Şu anda kendimi iyi hissediyorum ama her takım ve her oyuncu gibi sezon öncesi antrenmana ihtiyacım var. Hocamızla konuştum ve en iyi fiziki duruma gelmek için beraber bir çalışma yapacağız. Yıllarca hala üst seviyede futbol oynayacağıma inanıyorum. Tarftarları ve bu kulübü mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Manchester United süreci...



Manchester United'dan ayrılacağıma kafa olarak kendimi hazırlamıştım. Bunu biliyordum. Ben buraya gelmeden önce oyuncu arkadaşlarımla orada iyi günler yaşadım. Ve herkesin de benim oradaki performansımı takdir ettiğini düşünüyorum. Ayrıca United'ın CEO'su Ed'e teşekkür etmek istiyorum bu transferde gösterdiği emekler için...





'Ailece Türkçe öğreneceğiz'



İstanbul çok büyük bir şehir. Herkesin istekleri var, herkesin tutkuları var. 2 günlük süreçte herkesin yardımsever olduğunu gördüm. Ailecek bu ülkenin bir parçası olmak istiyoruz. Ben, bir ülkeye gidiyorsanız saygı duymanız gerekir diye düşünüyorum ve Türkçe öğrenmek gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki seneye bu günlerde Türkçe olarak röportaj yapabiliriz. İngiltere'ye gittiğimizde ailecek bunu başardık burada da başaracağız.

Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda düzenlenen törenle imzayı attı. İmza törenine yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar tören öncesinde izdiham yaşadı. Törenden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hollandalı yıldız, hazırlık kampıyla beraber istediği fizik gücüne ulaşacağını ve üst seviyede futbol oynamaya devam edeceğini belirtti. Bir soru üzerine isim vermeden Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını doğrulayan golcü oyuncu Türkiye’deki ilk işinin Türkçe öğrenmek olacağını kaydetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, saat 18:00'da başlaması planlanan imza töreni taraftarların yoğun ilgisi sebebiyle 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Yaklaşık 18 bin taraftarın takip ettiği imza töreni için saha ortasında hazırlanan platforma Sportif Direktör Terrenao ile gelen Robin van Persie, coşkulu taraftarlara ilk olarak Türkçe seslendi: Merhaba Fenerbahçe... Teşekkürler...

Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde konuşmaya başlayan golcü isim, 'Biraz önce benim Türkçe'de öğrendiğim ilk kelimeleri duydunuz. İlk önceliklerimden biri Türkçe öğrenmek olacak. Bunun buraya adapte olmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık Fenerbahçe ailesinin bir üyesiyim. Size sadece bir şeyin sözünü veriyorum; ben burada takıma yardım etmek için her şeyi yapacağım. Kazanabildiğimiz kadar kupa kazanmak, sizleri mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Buradaki büyük coşkuyu görüyorum ve lig şampiyonu olduğumuzda burada nasıl bir coşku olur tahmin bile edemiyorum. Teşekkürler Fenerbahçe... Hep birlikte başaralım...' dedi.



Robin van Persie konuşmasının ardından kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı ve daha sonra oğlu Shaqueel ile taraftarların tezahüratları eşliğinde top sektirdi.

Yıldız isim daha sonra Sportif Direktör Terrenao ile birlikte Saracoğlu Stadyumu'ndaki Basın Toplantı Salonu'na geçerek medya mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Robin van Persie'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



‘Kuyt beni Fenerbahçe hakkında bilgilendirdi’



Kuyt ile benim 10 yıllık bir arkadaşlığımız var. Bana Fenerbahçe ile ilgili tutkusundan hep bahsetti. Bana her zaman görüşlerini iletti ve bu görüşler olumluydu. Diğer Türk arkadaşlarım da bana hep olumlu görüşler verdiler. Ama benim Fenerbahçe ile ilgili hikayem 12 yıl önce Feyenoord ile UEFA Kupası maçı öncesinde başladı. Taraftarların tutkusu beni o gün çok etkilemişti sanki hepsi aynı anda zıplıyordu.



Beşiktaş'tan transfer teklifi aldı mı?



Benimle ilgili son dönemlerde çok fazla iddialar ortaya atıldı. Çok kulübe imza attığımı yazdılar, söylediler. Bu bir sır değil elbette bu transfer öncesinde çok sayıda kulüpten teklif aldım ve görüştüm. Ama benim için önemli olan bu büyük kulübün bana yaklaşımıydı ve bende mutlu olacağıma inandığım yerdeyim.

Sneijder ile rekabet...



Bizim rekabetimiz sadece sahada olacak. Yıllar önce ben Feyenoord alt yapısındayken o da Ajax alt yapısındaydı ve karşılıklı olarak oynadık. Her takıma saygı duyuyorum, Sneijder'in takımı da çok önemli bir takım ve aramızda güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum.



'Yıllarca üst seviyede futbol oynayacağım'

Şu anda kendimi iyi hissediyorum ama her takım ve her oyuncu gibi sezon öncesi antrenmana ihtiyacım var. Hocamızla konuştum ve en iyi fiziki duruma gelmek için beraber bir çalışma yapacağız. Yıllarca hala üst seviyede futbol oynayacağıma inanıyorum. Tarftarları ve bu kulübü mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Manchester United süreci...



Manchester United'dan ayrılacağıma kafa olarak kendimi hazırlamıştım. Bunu biliyordum. Ben buraya gelmeden önce oyuncu arkadaşlarımla orada iyi günler yaşadım. Ve herkesin de benim oradaki performansımı takdir ettiğini düşünüyorum. Ayrıca United'ın CEO'su Ed'e teşekkür etmek istiyorum bu transferde gösterdiği emekler için...



'Ailece Türkç e öğreneceğiz'



İstanbul çok büyük bir şehir. Herkesin istekleri var, herkesin tutkuları var. 2 günlük süreçte herkesin yardımsever olduğunu gördüm. Ailecek bu ülkenin bir parçası olmak istiyoruz. Ben, bir ülkeye gidiyorsanız saygı duymanız gerekir diye düşünüyorum ve Türkçe öğrenmek gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki seneye bu günlerde Türkçe olarak röportaj yapabiliriz. İngiltere'ye gittiğimizde ailecek bunu başardık burada da başaracağız.