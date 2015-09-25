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Spor

Robin Van Persie: Derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum

"Takım halinde çok iyi durumdayız"

25 Eylül 2015 00:59

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Spor Toto Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları derbi maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Hollandalı futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçı hazırlıklarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Takım halinde çok iyi durumdayız. Hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşma için sabırsızlanıyorum. Bu ülkedeki ilk derbi maçımı oynayacağım. Beşiktaş maçını sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son dönemde basında hakkında çıkan haberlere de değinen Robin van Persie, şunları kaydetti: "Ben Bursaspor maçının ardından hiçbir şekilde, hiçbir yere röportaj vermedim. Kimseyle de konuşmadım. Benim ağzımdan söylenmiş gibi ortaya atılan yorumlar ve çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Ben Beşiktaş maçını beliyorum ve sadece bu karşılaşmaya konsantre oldum. Benim ağzımdan söylenmiş gibi yazılan hiçbir şey doğru değildir."

 

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