'Robin Hood' İspanyayı ayaklandırdı

Ekonomik krizdeki İspanya "Robin Hood" lakaplı belediye başkanını konuşuyor. Yandaşlarıyla birlikte marketleri yağmalayarak, gıda maddelerini yoksullara dağıtan 60 yaşındaki Gordillo, şimdi de halkı örgütlüyor.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, İspanya'da hükümetin kemer sıkma politikasına karşı isyan bayrağını açan Belediye Başkanı Juan Manuel Sanchez Gordillo, kimilerine göre kahraman, kimilerine göreyse bir hırsız.

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Marinaleda Belediye Başkanı Juan Manuel Sanchez Gordillo, yüzlerce kişiyi peşine takıp krize karşı isyan etti.

Krizin işsiz bıraktığı yüzlerce Endülüslü, "Finans dünyasının çıkardığı krizin bedelini bize ödetmeyin" demek için yürüdü.

İspanyolları seslerini yükseltmeye davet eden Gordillo, "Bizi yönetenler, kesintilerin insan hayatını nasıl etkilediğini görsün. Ekonomik durgunlukla birlikte halk perişan. Yetti artık demenin zamanı geldi" dedi.

Halkla marketleri yağmaladı

Marinaleda'da 1979'dan bu yana art arda belediye başkanı seçilen 60 yaşındaki Gordillo aslında bir halk kahramanı. Robin Hood lakaplı başkan, iki hafta önce çevre kasabalardaki süper marketlerin yağmalanıp ürünlerin fakirlere ve gıda bankasına dağıtılmasını sağlamıştı.

Onlarca aktivist temel gıda maddelerini sepetlere doldurup marketlerden para ödemeden çıkarken, Gordillo otoparkta bekleyip onlara hoparlörle destek olmuştu.

Halka ucuz emlak ve gıda

Solcu belediye başkanı, 30 yıldır bölge halkına ucuz emlak ve gıda sağlama çalışmalarıyla tanınıyor. Gordillo'nun halkın nabzını tutmak için, sık sık dar gelirliler için oluşturulan kamplarda konakladığı da biliniyor.