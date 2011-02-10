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Robet Fisk'ten Türkiye'ye övgü Avrupa'ya sitem

İngiliz yazar Robet Fisk, Avrupa'nın Türkiye’ye iki yüzlü davrandığını işine gelmediğinde ise Amerika'da eğitim görmüş bir generali başa geçirmeye ç

10 Şubat 2011 02:00

T24- İngiliz yazar Robet Fisk, Avrupa'nın Türkiye’ye iki yüzlü davrandığını işine gelmediğinde ise Amerika'da eğitim görmüş bir generali başa geçirmeye çalıştığını yazdı.

 

 

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu Muhabiri Robert Fisk, Arap dünyasındaki muhalif gösterileri ele aldığı makalesinde 'Batı'nın iki yüzlü tavrına' dikkat çekti.

 

Fransız tarihçi Daniel Linderberg'in bu hafta yaptığı bir açıklamada doğruyu söylediğini vurgulayan Fisk, Linderberg'in "Gerçeği itiraf etmeliyiz. Çok sayıda entelektüel, derinlerde bir yerlerde Arap halkının yaradılıştan geri olduğunu düşünüyor" şeklindeki sözlerini aktardı. "Bunda yeni bir şey yok. İçten içe tüm Müslüman dünyasıyla ilgili hissettiklerimiz de böyle" diyen Fisk yazısına şöyle devam etti:

 

"Almanya Başbakanı Angela Merkel çok kültürlülüğün işe yaramadığını söyledi. Bavyera kraliyet ailesi üyesi olduğunu söyleyen biri de kısa süre önce bana Almanya'da çok fazla Türk olduğununu, çünkü Alman toplumunun bir parçası olmayı istemediklerini söylemişti."

 

 

Türkiye en mükemmel karışım

 

Türkiye'yi "Bugün İslam ve demokrasinin Orta Doğu'da bulabileceğiniz en mükemmele yakın karışımı" diye tanımlayan Fisk’ Batılı ülkelerin iki yüzlü tutumunu şu sözlerle anlattı:

 

"Buna karşın olan Türkiye'nin kendisi Avrupa Birliği'ne girip, Batılı uygarlığımızı paylaşmak istediğinde, umutsuzca, ne kadar ırkçı olduğuna bakmadan, Türkiye'nin tam üyeliğini önleyecek çareler arıyoruz. Bir başka deyişle, bizden uzak oldukları sürece, bizim gibi olmalarını istiyoruz."

 

"Bizim gibi olmak isteyip, Avrupa'yı işgal etmek istemediklerini kanıtladıklarındaysa, başlarına bir başka Amerika'da eğitim görmüş general getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanan Fisk, sözlerine şöyle devam etti: "Tıpkı, Türk parlamentosu Amerikan birliklerinin Irak'ı Türkiye'nin güneyinden geçerek işgalini reddettiğinde, Paul Wolfowitz'in 'Generallerin buna söyleyeceği bir şey yok mu?' diye sorması gibi."

 

 

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