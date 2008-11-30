Roberts tarihe geçti!



Denizlispor 3-0 öne geçtiği maçta Eskişehirspor'a deplasmanda 4-3 yenilirken, Yeşil-siyahlı ekibin Trinad-Tobagolu futbolcusu Darryl Roberts ilginç bir rekora imza attı. Karşılaşmanın henüz 11. saniyesinde takım arkadaşı Ivan'dan aldığı topu Eskişehirspor ağlarına gönderen Roberts, Süper Lig tarihinin en erken golünün sahibi oldu.



Roberts'tan önce en erken gol rekoru Fenerbahçeli İlhan Parlak'a aitti. Genç futbolcu, Kayserispor formasını giydiği 2005-2006 sezonunun 32. haftasında Sivas'ta oynanan ve Kayserispor'un 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde Sivasspor filelerini havalandırarak Süper Lig'in en erken golüne imza atmıştı.



Daha önce 2007-2008 sezonunda Trabzonsporlu Umut Bulut 17. saniyede Gaziantepspor'a, 2001-2002 sezonunda Galatasaraylı Vedat İnceefe 18. saniyede Göztepe'ye, 2007-2008 sezonunda Sivassporlu Musa Aydın 20. saniyede Kasımpaşa'ya, 2005-2006 sezonunda Denizlisporlu Oliveira 22. saniyede Beşiktaş'a attıkları gollerle Süper Lig tarihine geçmişlerdi.



Tüm liglerin en erken golü ise 2007-2008 sezonunda Zonguldakspor-Körfez Belediyespor arasında oynanan 3. Lig 4. Grup maçında atılmıştı. Bu karşılaşmanın henüz 6. saniyesinde meşin yuvarlağı Körfez Belediyespor ağlarına gönderen Zonguldaksporlu Haydar Özdemir, "Türkiye Liglerinin en erken golünü atan futbolcu" unvanını kazanmıştı.



KAYIHAN GÖZYAŞI DÖKTÜ



Öte yandan takımının 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetmesine kahrolan ve son golden sonra yedek kulübesinde gözyaşı dökerken kameralara yakalanan teknik direktör Ümit Kayıhan faturayı savunmaya kesti. "Deplasmanda 3 gol atıp yeniliyorsak, burada bir sorun vardır" diyen Kayıhan, Kocaelispor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:



"Defansif organizasyondaki aksaklıkların yanı sıra böyle önemli bir maça 3-4 savunma oyuncusundan eksik çıkmak da sonucu etkiledi. Orta saha oyuncusunu stoper yaptık, kanat oyuncusunu beke kaydırdık. Yetmezmiş gibi maç içinde kalecimiz hastanelik oldu. Bunlar mazeret değil ama bir gerçek. Problemin nerede olduğunu biliyoruz ve bunu çözeceğiz."



BAŞKAN İPEK ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Böyle bir yenilginin normal olmadığını söyleyen Başkan Ali İpek ise futbolculara ateş püskürdü. İpek, "Üç hafta önce 2-0 öne geçtiğimiz maçta Kocaelispor'a 3-2 yenildik. Ardından, 2-0 öne geçtiğimiz maçta Bursaspor karşısında 3-2 geriye düştük, şansımızın yardımıyla maçı 4-3 kazandık. Eskişehirspor maçında 3-0 öne geçiyoruz, rakip dağılmış, maç daha da farka gidecek.



Kalemizde 4 gol görüp yeniliyoruz. 6 puanlık bir maç kaybettik. Takımda kendini Maradona sanan futbolcular var. Maç 3-0 iken Maradona kesilenleri gördük. Tel tel döküldüler. Kimse kendini Maradona sanmasın. Bu yenilginin faturası ağır olacak. Denizlispor'da bir şeyler ters gidiyor. Bu önlemi almakta bizim görevimiz" dedi.