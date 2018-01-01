Roberto Soldado'dan çiğ köfte ve metrobüs önerisi

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado İspanyol La Sexta Kanalı'na İstanbul için önerilerde bulundu. Gece kulüplerini veya AVM’leri değil şehrin kalbi Sultanahmet’ten bahsetti. Golcü ismin dikkat çeken önerileri var.

Soldado, Sultanahmet’e diğer futbolcular gibi göstermelik olarak yanında tercüman veya kulübün verdiği yardımcılarla gezmiyor. Eşini alıyor iki oğluyla beraber gidiyor. Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı geziyor. Kapalıçarşı’dan alışveriş yapıyor. Zaman zaman bu bölgeye Marmaray’la ulaşıyor. Metrbobüse biniyor.

Soldado, İspanya’dan gelen konuklarını da bu bölgede bizzat kendisi gezdiriyor. Onlara rehberlik ediyor. İstanbul’a ilk geldiği dönemde İspanyol La Sexta Kanalı’nı konuk etmişti. O programda İstanbul’la ilgili tüyolar vermişti

‘’Metrobüsü kullanın’’

Asya’dan Avrupa’ya geçecekseniz, Metrobüs’ü kullanın. Hem Boğaz Köprüsü’nün üzerinden geçer, bu şehrin muhteşemliğini görürsünüz, hem de trafiğe takılmazsınız. Ama binebilmek için iş saatlerinin dışında kalın.

İş saatlerinde Marmaray’ı kullanın. İstanbul’da kısa süreli kalacaksanız, kesinlikle araba kiralamayın. Tatiliniz trafikte geçer. Zaten sadece çılgın Türkler yola kendi özel arabalarıyla çıkıyor.

‘’Simidi kuşlara atın’’

İstanbul’daysanız mutlaka deniz yolunu kullanın. Binmeden önce yuvarlak, susamlı ekmeklerden alın. Adı simit. Onları kuşlara atın. Fotoğrafını çekin. Profesyonel fotoğrafçı gibi hissedeceksiniz.

‘’Çiğ köfte yiyin’’

Yemek için Avrupa yakasında vapurda indiğiniz bölgeyi tercih edin. Gerçek İstanbullulara göre lezzetin merkezi o bölgede. Bulgur denen bir çeşit pirinçten yapılan acılı, ince ekmek arasına sarılan özel soslu bir yiyecek var. Onu (çiğ köfte) mutlaka yiyin. Satıcının şovunu izleyin. Aynı bölgede şehrin en lezzetli döneri var. Yerini bulmak zor. Kapalıçarşı yakınlarında. Tabii bu iksini de yiyebilmek için en az 10-15 dakika sıra beklemeniz gerek. (Ajansspor)