Roberto Soldado: Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum

Fenerbahçe'nin İspanya'nın Villarreal ekibinden transfer ettiği Roberto Soldado, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a gol atarak 'gerçek bir Fenerbahçeli' olmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Türkiye'deki konumunu İspanya'nın dev ekiplerinden Real Madrid'e benzettiğini ifade eden İspanyol golcü, sarı-lacivertli formayı giymenin kendisi için onur olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilerin aylık resmi dergisinin Ekim sayısına konuşan Soldado'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe'yi daha önce şampiyon yapmış bir teknik direktörümüz var. Şu anda ise tek düşüncesi; tekrar şampiyon olabilmemiz. Takım kadrosu bu hedeflerle yenilendi. Ben de hedefleri gayet iyi biliyorum. Şampiyon bir takımdayım. Real Madrid ile Fenerbahçe'yi çok kıyaslıyorum çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğü İspanya'da Real Madrid'in tuttuğu yerle aynı. Bu formayı giymek ve hizmet etmek benim için büyük bir onur.

"Derbilerde heyecan üst düzey"

İspanya'daki gibi Süper Lig'de derbiler hem taraftarlar hem de oyuncular için üst düzey bir heyecanla bekleniyor ve yaşanıyor. Puan durumu açısından da beklenen, önemli ve özel karşılaşmalar. Beşiktaş maçında takımımın üst düzey mücadelesiyle gurur duydum. Galatasaray maçında görev alırsam gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum.