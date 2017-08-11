Roberto Soldado Fenerbahçe'ye imzayı attı!

Yeni sezonda 4. yıldızı almak için forvet arayışında olan ve Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado ile anlaşan Fenerbahçe, resmi imzaların atıldığını duyurdu. 32 yaşındaki İspanyol forvet, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.



32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.



Futbolcumuz Roberto Soldado’nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."