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Spor

Roberto 'Sağ'dado: Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsünün 'Katalonya' yorumu İspanya'da tartışma yarattı

Eski futbolcu Alfonso Perez de İspanyol polisine destek verdi

23 Eylül 2017 16:24

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun, Twitter hesabı üzerinden Katalan bağımsızlık mücadelesiyle ilgili paylaşımı, İspanya'da tartışma yarattı. 32 yaşındaki golcü, İspanyol polisine destek çıkarken; bağımsızlık isteyen Katalan politikacıların amacının Katalanları, "İspanya'ya karşı öfke yaratmak ve kışkırtmak" olduğunu savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Katalanların bağımsızlık referandumu yaklaştıkça İspanya’da siyasi gündemin gerilimi artarken, Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Roberto Soldado’dan konuyla ilgili tartışma yaratan bir paylaşım geldi.

Katalonya hükümetine uygulanan baskılar ve 14 Katalan politikacının gözaltına alınmasının ardından İspanyol polisi bu operasyonları yasadışı ilan edilen 1 Ekim Referandumu’yla ilgili bilgi ve belge saklandığı gerekçesine dayandırmıştı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan ve İspanyol polisine destek çıkan Soldado, Bağımsızlık isteyen Katalan politikacıları suçladı.

Sarı lacivertli futbolcu, ‘O politikacıların amacı İspanya’ya karşı öfke yaratmak ve kışkırtmak’ ifadelerini kullandı.

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca ise, Soldado’nun mesajına sayfalarında yer verirken eski futbolculardan Alfonso Perez de Soldado gibi İspanyol polisine destek çıktı.

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