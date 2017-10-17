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Spor

Roberto Rosetti eğitime geliyor

İSTANBUL / DHA Eski ünlü İtalyan hakem Roberto Rosetti, Türk hakemlere eğitim vermek için çarşamba günü İstanbul'a geliyor

17 Ekim 2017 00:22

İSTANBUL / DHA

Eski ünlü İtalyan hakem Roberto Rosetti, Türk hakemlere eğitim vermek için çarşamba günü İstanbul\'a geliyor. 
UEFA Hakem Eğitimcisi Roberto Rosetti, Türkiye\'ye geliyor. Merkez Hakem Kurulu\'nun organizasyonu ile İstanbul\'a gelecek olan Rosetti, çarşamba günü Riva\'da Türk hakemlere eğitim semineri verecek. 
Bu sezon ligde hakem hatası yaşanmaması için işleri sıkı tutan Merkez Hakem Kurulu, eski ünlü İtalyan hekem Roberto Rosetti\'nin tecrübelerini Türk hakemlere aktarmasını istiyor.

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