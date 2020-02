Roberto Rosetti: "TFF hakemler için her şeyi yapıyor"

\"Sistemin kusursuz işlemesi yer alan tüm aktörlerin kalitesine bağlı\"

İSTANBUL,(DHA)

UEFA\'nın Video Yardımcı Hakem Kursu için Türkiye\'ye gelen UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya koyacakları sistemi Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) resmi dergisi Tam Saha\'ya değerlendirdi.

İtalyan futbol adamı, bu çalışma için Türkiye\'nin seçilmesiyle ilgili olarak, \"Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için her şeyi yapıyor. VAR merkezi olsun, sahalar olsun, tesisler gerçekten yüksek kalite standartlarına sahip. Bu yüzden hem VAR merkezinde hem de sahada bu projeyle ilgili çalışmak gerçekten harika\" dedi.

Roberto Rosetti\'nin röportajının tamamı şöyle:

SORU: FIFA Video Yardımcı Hakem Proje Liderliği ve MHK Danışmanlığının ardından UEFA Hakem Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktasınız. En son yaptığımız röportajdan bu yana 10 ay geçti ve bu süre zarfında Video Yardımcı Hakem belki de beklenenden daha çok yol kat etti. Öncelikle burada düzenlenen Video Yardımcı Hakem eğitim seminerinin yapılış amacını bize anlatır mısınız? Hangi hakemler bu eğitimde yer almakta?

\"Öncelikli hedefimiz, gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi play-off müsabakalarından itibaren hayata geçirilecek olan Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılmadığı ülkelerdeki hakemlere gerekli eğitimi vermek. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu kursta VAR sisteminin uygulanmadığı ülkelerden 17 hakem yer almakta. Bu kursa prosedürleri ve protokolleri daha iyi anlamaları için yardımcı hakemleri de dâhil ettik. Teorik oturumlarla beraber sahada simülasyon görevi gören eğitimler gerçekleştiriyoruz.\"

SORU: Önümüzdeki sezondan itibaren VAR uygulaması 2019 UEFA Süper Kupası, 2019-2020 Şampiyonlar Ligi, UEFA EURO 2020 ve 2021 UEFA Uluslar Ligi\'nde kullanılacak. Bu şampiyonalar pek çok ülkede yer alacak sistemin uygulanması için hummalı bir çalışma yapılmasını gerektirmekte. 2018 FIFA Dünya Kupası\'nın ardından UEFA ile yeni bir çalışma içerisindesiniz. Bu çalışmalar nasıl gidiyor ve şu an hangi seviyede?

\"Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreç. Ancak bu tip bir uygulamayı hayata geçirebilmek için öncelikli olarak kaliteli hakemlere ihtiyacınız var ve çok çalışmanız gerekiyor. Saatler süren eğitimlerle Video Yardımcı Hakemin hangi durumlarda müdahale edeceğini net bir şekilde tanımlayarak tutarlı yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Bunun için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünya Kupası\'nda merkezi sistemle çalışmıştık. Örneğin İtalya\'da merkezi sistem yok. Türkiye ise merkezi sistemle çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sistemin kusursuz biçimde işlemesinin VAR projesinde yer alan tüm aktörlerin kalitesine bağlı olduğunu da belirtmek isterim.\"

SORU: Spor Toto Süper Lig\'de uygulanan VAR uygulamasını ne sıklıkla takip ediyorsunuz? Hakemlerimizin bu uygulamada gösterdikleri performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye\'nin VAR performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

\"Tabiî ki bu projeyi hayata geçiren tüm ülkelerdeki ligleri takip etmeye çalışıyorum. Türkiye de bu konuda çok iyi iş çıkarıyor diyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve çalışanları bu uygulamadan pozitif sonuç alabilmek adına çok büyük bir çaba sarf etti ve halen etmekte. Bu zor bir süreç olsa da çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ancak gelişime her zaman yer olduğunu da belirtmek isterim.\"

SORU: TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp Merkezi\'nde yer alan VAR merkezi sistemi hakkında görüşleriniz neler? Bu semineri burada yapılmasında etkili olan unsurlar nelerdi? Diğer ülkelerdeki tesislerle karşılaştırdığınızda, Riva VAR merkezi hangi yönleriyle öne çıkıyor?

\"Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için her şeyi yapıyor. VAR merkezi olsun, sahalar olsun, tesisler gerçekten yüksek kalite standartlarına sahip. Bu yüzden hem VAR merkezinde hem de sahada bu projeyle ilgili çalışmak gerçekten harika.\"

