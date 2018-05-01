Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu

İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük görevi için Roberto Mancini ile anlaştığı bildirildi.

Skysports Italia'nın haberine göre bir dönem Galatasaray'da da çalışan ve şu anda Rusya'nın zenit takımının başında bulunan deneyimli teknik adam ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Rus Ligi'nin 13 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Mancini'nin İtalya ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Mancini'nin, İtalya Futbol Federasyonu yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Oriali ile pazartesi akşamı Roma'da son kez bir araya geldiği ifade edildi. Gök mavililer'in 2018 Dünya Kupası'na gidememesi üzerine Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmişti. Carlo Ancelotti ile Paolo Maldini teknik direktörlük görevi için diğer adaylardı.