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Spor

Roberto Mancini'den Galatasaray'a mesaj

‘’Güçlü kalın ve yolunuza devam edin’’

19 Aralık 2017 00:27

Galatasaray tercümanı Mert Çetin sosyal medya hesabında görevden alınan Igor Tudor ile fotoğrafını paylaşarak, 'Her şey için teşekkürler hocam' dedi. Mancini ise bu fotoğrafın altına, 'Güçlü kalın ve yolunuza devam edin' ifadesini kullandı. Galatasaray taraftarlarından Mancini'ye sevgi mesajları yağdı.

Tazminat almamıştı

Galatasaray'ın mali olarak zorluk çektiği bir dönemde takımdan tazminat almadan ayrılan Mancini şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben burada mutluydum ve herkesle çok iyi ilişlilerim vardı. Başkan Aysal ile görüştüğümde, bana FFP nedeniyle sıkıntılar olduğunu söyledi. İstediklerimi yapamayacaktım. Gitmesem de, 4. yıldızı alacağımıza emindim. Önemli olan 4. yıldızdı ve alındı.

Asla ‘asla’ dememek lazım’’

Mancini tazminat almaması ile ilgili, ‘’ Tazminat istemek doğru olmazdı, kulüp finansal olarak zor durumdaydı. Galatasaray taraftarıyım, ama bu sene Türkiye ligi çok zorlu olacak. İleride bir Türk takımı çalıştırabilirim, neden olmasın. Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra başka bir takıma gitmek zor ama, asla 'asla' dememek lazım’’ açıklamasını yapmıştı.

 

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