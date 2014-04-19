Roberto Mancini: Türk futbolcular kaliteli ama çok duygusal

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Başkan Ünal Aysal’a bu sözlerle yakındı. Başkan ile Galatasaray’ın geleceğini masaya yatıran Mancini, “Futbolcuların kalitesi ile sorunum yok ama Türkler çok duygusal. Moral olarak yaşadıkları iniş-çıkışlar performanslarını etkiliyor” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Akmerkez’de yaptığı görüşmede başkan Ünal Aysal’la takım hakkındaki görüşlerini de iletti. Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, transfer konusunu sezon sonuna bırakıp, Ünal Aysal’ın istediği kapsamlı raporu hazırlayacak olan Mancini, oyuncuları hakkında ilginç bir tespitte bulundu: Özellikle Türk futbolcular çok duygusal.

‘Yaşananlardan etkileniyorlar’

Mancini, Ünal Aysal’a, “Oyuncuların kalitesi ile alakalı hiçbir sorunum yok. Ancak moral olarak yaşadıkları iniş ve çıkışlar, futbolcuların performanslarını çok etkiliyor. Özellikle Türk oyuncular fazla duygusal. Son aylarda tribünlerde yaşanan olaylar sahadaki oyunlarını olumsuz etkiliyor” diye konuştu. Bütün hafta boyunca idmanda çok iyi bir performans gösteren futbolcu, maçta ilginç bir oyun ortaya koyduğunu belirten İtalyan hoca, Bursa maçında 2-0’dan yaşanan geri dönüş ile alakalı ise “Böyle bir maça birkaç hafta önce imza atsa idik, ligde de durum farklı olabilirdi. Bu geri dönüş takımın kenetlenmesini de sağladı. Tek hedefimiz ligi ilk 2’de bitirip Devler Ligi’ne kalmak” şeklinde konuştu.

‘Gelecek senenin planlaması şöyle’

1- Mancini’nin tazminat maddesi 9 milyon Euro ve böyle bir ayrılığın gerçekleşmesi adına fitili Galatasaray Yönetimi değil, İtalyan teknik adam yakar.

2- Aysal, Mancini’ye, “G.Saray’ın başında sezon başı hazırlıkları ve 1 yıl geçirmen halinde daha başarılı olacağına inanıyoruz” diyerek güven verdi.

3- Transfer kulislerinde Mancini’nin ismi Inter, Juve ve Arsenal ile anılıyor. İtalyan hoca ‘Gidiyorum’ der ise de yönetim Mancini’de ısrarcı olmayacak.

4- Kısaca Mancini, ‘ayrılığı’ düşünüp istemezse Başkan Ünal Aysal’ın toplantıda altını çizdiği gibi Mancini, önümüzdeki yıl Galatasaray’ın başında olur.