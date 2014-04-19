T24 LogoT24 Logo
Spor

Roberto Mancini: Türk futbolcular kaliteli ama çok duygusal

Roberto Mancini: Bursaspor maçındaki geri dönüş, takımın kenetlenmesini de sağladı. Tek hedefimiz ligi ilk 2’de bitirip Devler Ligi’ne kalmak

19 Nisan 2014 13:46

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Başkan Ünal Aysal’a bu sözlerle yakındı. Başkan ile Galatasaray’ın geleceğini masaya yatıran Mancini, “Futbolcuların kalitesi ile sorunum yok ama Türkler çok duygusal. Moral olarak yaşadıkları iniş-çıkışlar performanslarını etkiliyor” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Akmerkez’de yaptığı görüşmede başkan Ünal Aysal’la takım hakkındaki görüşlerini de iletti. Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, transfer konusunu sezon sonuna bırakıp, Ünal Aysal’ın istediği kapsamlı raporu hazırlayacak olan Mancini, oyuncuları hakkında ilginç bir tespitte bulundu: Özellikle Türk futbolcular çok duygusal.

‘Yaşananlardan etkileniyorlar’

Mancini, Ünal Aysal’a, “Oyuncuların kalitesi ile alakalı hiçbir sorunum yok. Ancak moral olarak yaşadıkları iniş ve çıkışlar, futbolcuların performanslarını çok etkiliyor. Özellikle Türk oyuncular fazla duygusal. Son aylarda tribünlerde yaşanan olaylar sahadaki oyunlarını olumsuz etkiliyor”  diye konuştu.  Bütün hafta boyunca idmanda çok iyi bir performans gösteren futbolcu, maçta ilginç bir oyun ortaya koyduğunu belirten İtalyan hoca, Bursa maçında 2-0’dan yaşanan geri dönüş ile alakalı ise “Böyle bir maça birkaç hafta önce imza atsa idik, ligde de durum farklı olabilirdi. Bu geri dönüş takımın kenetlenmesini de sağladı. Tek hedefimiz ligi ilk 2’de bitirip Devler Ligi’ne kalmak” şeklinde konuştu.

 ‘Gelecek senenin planlaması şöyle’

1- Mancini’nin tazminat maddesi 9 milyon Euro ve böyle bir ayrılığın gerçekleşmesi adına fitili Galatasaray Yönetimi değil, İtalyan teknik adam yakar.

2- Aysal, Mancini’ye, “G.Saray’ın başında sezon başı hazırlıkları ve 1 yıl geçirmen halinde daha başarılı olacağına inanıyoruz” diyerek güven verdi.

3- Transfer kulislerinde Mancini’nin ismi Inter, Juve ve Arsenal ile anılıyor. İtalyan hoca ‘Gidiyorum’ der ise de yönetim Mancini’de ısrarcı olmayacak.

4- Kısaca Mancini, ‘ayrılığı’ düşünüp istemezse Başkan Ünal Aysal’ın toplantıda altını çizdiği gibi Mancini, önümüzdeki yıl Galatasaray’ın başında olur.

ETİKETLER

roberto mancinigalatasarayünal aysalduygusalfutbolcutürkbursasporgeri dönüşşampiyonlar ligiak merkezbuluşmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24