Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın eski tekmik direktörü Roberto Mancini adım adım Premier Lig'e gidiyor.

Galatasaray'dan istifa ettikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan İtalyan teknik adamın Crystal Palace'dan gelen teklife henüz cevap vermediği aktarılırken İngiliz kulübünün takımın başına getirmek istediği teknik adamlar listesinde Mancini ilk sırada yer aldı.

Mancini olmazsa Moyes

Ayrıca İngiliz medyasındaki haberlerde Roberto Mancini'nin Crystal Palace'dan gelen teklifi kabul etmemesi durumunda İngiliz kulübünün yetkililerinin Manchester United'dan ayrılan David Moyes'la görüşeceği iddia edilidi. Roberto Mancini Galatasaray'da çalıştığı kısa süre zarfında Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermiş ligde de ikinci olarak şampiyonlar ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı.