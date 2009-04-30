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Spor

Roberto Carlos'tan veda mesajı!

Fennerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Carlos, ayrılmak için yönetimle görüştüğünü, bir yıl Santos’ta oynadıktan sonra futbolu bırakacağını

30 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Carlos, ayrılmak için yönetimle görüştüğünü, bir yıl Santos’ta oynadıktan sonra futbolu bırakacağını söyledi

Brezilya’da yayımlanan Terra gazetesinin haberine göre; Roberto Carlos, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için yönetimle pazarlık yaptığını söyledi. Fenerbahçe ile sözleşmesini bir yıl daha uzatmasına rağmen ülkesini çok özlediğini vurgulayan Carlos, “15 yıldır Brezilya’nın dışındayım. Artık bavullarımı toplayıp geri dönmenin zamanı geldi. Bu isteğimi Fenerbahçe Yönetimi anlayışla karşıladı. Karşılıklı görüşmelerimiz sürüyor. Sanırım bir sorun çıkmayacak” dedi.

Brezilya’ya döndükten sonra daha önce söz verdiği gibi bir yıl daha oynayacağını ve kramponlarını öyle asacağını kaydeden Carlos, Türkiye’deki günlerinin sayılı olduğunu söyledi.

Santos Kulübü ile anlaşmak üzere olduğunu ve büyük olasılıkla futbol hayatını burada bitireceğini belirten Carlos, dönme sebebinin tamamen ailevi sorunlardan kaynakladığını ifade etti.

‘Başka nedenler aranmasın’

Türkiye’de çok büyük bir sevgi gördüğünü ve Fenerbahçe’yi bırakmanın kendisi için zor olacağını bildiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, bu kararının arkasında başka nedenler aranmamasını istedi.

'Beşiktaş maçı benim için önemli'

Fenerbahçe’den bir kupa alarak ayrılmayı hedeflediğini kaydeden Carlos, “Beşiktaş ile oynayacağımız final maçını kazanarak bu mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu benim için çok önemli” diye konuştu.

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