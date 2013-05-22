Roberto Carlos'tan Sivas tweet'i

Sivasspor'un yeni sezonda teknik direktörlük görevine getirmek için görüştüğü Brezilyalı Roberto Carlos, twitter hesabından "Sivas'la 3 yıllık sözleşme imzalayabilirim" açıklaması yaptı

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışında olan Sivasspor, Rusya'nın Anzhi takımında sportif direktörlük yapan Robarto Carlos ile temaslarını sürdürüyor.

Teknik direktörlük fikrine sıcak bakan Roberto Carlos, bir takipçisinin sorusu üzerine resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Roberto Carlos, takipçisine verdiği cevapta, "Gelecek sezon için Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme yapma ihtimalim var" dedi. Sivasspor yönetiminin de aradaki pürüzleri çözerek Roberto Carlos ismini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.