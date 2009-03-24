Roberto Carlos’tan Marcelo'ya övgü



Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, Real Madrid’in genç sol kanat oyuncusu Marcelo’nun yeni bir Roberto Carlos olabileceğini söyledi.



Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, İspanyol spor gazetesi AS’ta yer alan demecinde Real Madrid’in genç sol kanat oyuncusu Marcelo’nun ileride “Bir Roberto Carlos" olacağını belirtti.



Milli maçlardan dolayı tatil olarak Brezilya’ya gittiğini ve San Paulo’da olduğunu söyleyen Carlos, 'Marcelo biraz daha ileriye doğru oynamaya başladı ve bu onun oyununa da iyi yansıyor. Kalitesi olduğunu onun hakkında şüpheli olanlara gösterdi" dedi.



Marcelo'nun çok büyük bir geleceğe sahip olduğunu" ve Real Madrid’de yeni bir Roberto Carlos olabileceğini" kaydeden Brezilyalı futbolcu, solak olan birinin sağ ayağıyla gol atmasının zor olduğunu bu yüzden Marcelo’nun ligde sağ ayağıyla attığı son golün daha değerli olduğunu savundu.



Roberto Carlos, La Liga’yı yakından takip ettiğini kaydedip, "Bir ay önce Barcelona favori diyordum, ama şimdi Real Madrid ile arasında güzel bir düello olacak gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.