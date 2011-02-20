Roberto Carlos’tan derbi tahmini

T24 - Rusya’nın Anji Mahaçkale takımına transfer olan Femerbahçe’nin eski futbolcusu Roberto Carlos, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için skor tahmini ve sarı lacivertli ekip için ilginç değerlendirmeler yaptı.



Brezilya'nın Corinthians ekibiyle sözleşmesini feshettikten sonra Rusya Ligi ekiplerinden Anji Mahaçkale ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Yeni takımının Antalya Belek’teki kampına katılan Carlos burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de değinen Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli takımı destekleyeceğini belirterek, ''Fenerbahçe'nin sahadan 2-0 galip ayrılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile duygusal anlamda çok büyük bağlarım var. Fenerbahçe kulübünde çok yakın dostlarım var'' dedi.

Fenerbahçe'yi her zaman takip ettiğini anlatan Carlos, gazetecilerin şampiyonluk adayını sormaları üzerine, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Ama lig bu sene çok denk geçiyor. Kimin şampiyon olacağı belirsiz'' diye konuştu.

Sarı-lacivertli Can Arat, Bilica ve Andre Santos ile görüştüğünü ifade eden Carlos, Anji'ye transfer olmasının Türkiye'deki arkadaşlarını da mutlu ettiğini dile getirdi.



Aykut Hoca başarılı olur

Bir gazetecinin, ''Zico'nun gönderilmesini hata olarak gördün. Takımın başında şuan Kocaman var. Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'nin başarılı olacağını düşünüyor musun?'' şeklindeki sorusuna Carlos, ''Aykut hoca Fenerbahçe ile Türkiye ve Avrupa'da çok başarılı olacak. Hatadan bahsetmek bana düşmez. O başkanın kararıdır. Aykut hoca Türk futbolu adına çok değerli bir kişi'' diye yanıt verdi.

Carlos, bir gazetecinin, ''Genellikle Brezilyalı oyuncular Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eleştirel anlamda basında görüşleri çıkıyor. Söyleyemediklerini ayrıldıktan sonra mı söylüyorlar? Bir baskı mı var?'' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



Fenerbahçe, Real Madrid'e eş

''Ben hiçbir zaman Fenerbahçe takımıyla ya da taraftarı ile ilgili eleştiride bulunmadım. Sadece 'Bazen kötü sonuçlar geldiğinde suçlu oyuncu gösteriliyor ve oyuncular gönderiliyor' dedim. Tek suçlu oyuncular değil ve bu bir ekip oyunu. Başarısızlıkta bir çok etken oluyor. Fenerbahçe, Real Madrid ve İnter ile eş bir takım.''

Türkiye'de en çok Fenerbahçe taraftarını, kebabı ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen Carlos, Türkiye'ye yakın bir bölgeye transfer olduğu için sık sık gelerek kebap yiyebileceğini kaydetti.

Carlos, basın toplantısının ardından yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları ile tanışan Carlos'un antrenmanda oldukça neşeli olduğu görüldü.