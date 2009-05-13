Roberto Carlos’dan Kaka'ya "Real Madrid'e transfer ol"

İspanyol spor gazetesi Marca, bugün manşetten verdiği haberde, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos'un, Milan'da oynayan arkadaşı Kaka'ya telefon ederek, "Real Madrid'e transfer ol" tavsiyesinde bulunduğunu iddia etti.



Real Madrid'de haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını yarın resmen açıklayacak olan Florentino Perez'in Madrid'e getirmek istediği yıldız futbolcuların başında Kaka'nın olduğu belirtilirken, Roberto Carlos'un Brezilyalı futbolcuyla telefon konuşmasında "Kaka, Florentino'yu dinle. Eğer onunla konuşursan eminim ki Real Madrid'e transfer olursun. Sen Manchester City'nin futbolcusu olamazsın. Real Madrid için bir futbolcusun. İngiltere'de oynama fikrini aklından çıkar" şeklinde sözler kullandığı ileri sürüldü.



İspanyol gazetesi, Carlos'un 13 Haziran'da Sao Paulo'daki evlilik törenine davet etmek için Kaka'ya telefon ettiği, ancak görüşmenin Real Madrid odaklı olarak geçtiğini yazdı. Carlos, gazetede yer alan demecinde, "Eminim ki Kaka, Real Madrid'de mutlu olacak ve gerek şehre gerekse İspanya'ya hemen uyum sağlayacak" dedi.



Real Madrid'de, Perez'in tekrar başkan seçilmesi halinde iyi bir takım yaratacağına güvendiğini vurgulayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu ayrıca, Kaka ile ilgili şu yorumda bulundu:



"Utangaç biri ve içine kapanık, ama sahada tüm karakterini ortaya koyan, üzerine risk alan biri. Basit, sakin aile hayatına sahip olan biri. Asla diskoda veya geceleri dışarda onu göremezsin, hiçbir skandala da karışmaz. Büyük bir kalbi var."



Bu arada, Real Madrid'in ünlü kalecisi İker Casillas da gelecek sezon için takımın yapması gereken transferlerle ilgili İspanyol basınına açıklama yaparken, "Irkçı değilim, ama İspanyolları transfer etmek, Real Madrid'i İspanyollaştırmak gerek" dedi. Casillas, Valencia'nın yıldız futbolcuları Villa, Silva ve Mata için de "Çok büyük futbolcular, Real Madrid'de oynamaya layıklar" şeklinde konuştu.



Öte yandan, İspanyol spor basınında her gün çıkan transfer iddialarında, Real Madrid'in Bayern Münich'ten Franck Ribery'i almak için görüşmeler yaptığı iddiasının sürekli gündeme geldiği görülüyor.

