-ROBERTO CARLOS'A MUZLU TACİZ SAINT PETERSBURG (A.A) - 23.03.2011 - Rusya Futbol Federasyonu, Anzhi Makhachkala takımında forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos'a bir taraftarın muz göstermesi üzerine soruşturma başlattı. Rus basınına göre, Saint Petersburg'da iki gün önce Anzhi Makhachkala ile Zenit Petersburg arasında oynanan lig maçı için sahaya çıkan oyuncular arasında bulunan Roberto Carlos'a tribündeki bir taraftar soyulmuş muz uzattı. Basında yayımlanan bir fotoğrafta da 2-0 Zenit'in kazandığı maçta, bir Zenit taraftarının parmaklıkların arasından kolunu uzatarak muzu Carlos'a gösterdiği görüldü. Zenit kulübünün açıklamasında, ''Roberto Carlos'a yapılan bu hareket ahlak dışıdır. Taraftarlara ırkçılığın kabul edilemez olduğunu tekrar hatırlatırız'' denildi. Rusya Futbol Federasyonu, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve Zenit kulübüne ceza verilebileceğini açıkladı. Zenit kulübü, aşırılık yanlısı taraftarlara sahip olmasıyla biliniyor. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 37 yaşındaki Roberto Carlos, Anzhi takımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.