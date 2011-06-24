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Spor

Roberto Carlos'a 'muzlu' saldırı!

Brezilyalı Roberto Carlos, Rusya’da bir kez daha ırkçıların “muzlu” saldırısına uğradı ve maç oynanırken sahayı terk edip soyunma odasının yolunu tuttu...

24 Haziran 2011 03:00

T24 - Brezilyalı Roberto Carlos, Rusya’da bir kez daha ırkçıların “muzlu” saldırısına uğradı ve maç oynanırken sahayı terk edip soyunma odasının yolunu tuttu...


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www.turkrus.com'un haberine göre; büyük tepki yaratan olay, Carlos’un takımı Aji’nin dün Samara deplasmanında 3-0 kazandığı maç sırasında yaşandı. Carlos 89’uncu dakikada kendi yarı sahasından top çıkarırken tribünden fırlatılan muz hemen yanına düştü. Ve olanlar oldu:

Mart ayında St. Petersburg’da Zenit deplasmanında benzer bir “muzlu taciz”le karşılaşan Carlos, yaşadığı şok karşısında sahayı hemen terk etmeyi tercih etti. Muzu alarak saha dışına fırlatan Carlos öfkesini gizlemedi... Hakemin ve arkadaşlarının teskin çabaları da fayda vermedi ve 37 yaşındaki yıldız futbolcu kaptanlık pazubantını da çıkarıp oyundan çıktı.

Maçtan sonra konuşan Roberto Carlos, “Medeni bir ülkede bu tür şeylerin yapılmasına izin verilmez. Futbolda ırkçılığa göz yumulamaz. Rusya da bunun istisnası olmamalı” dedi.

Arkadaşları soyunma odasında Carlos’un duygularına hakim olamayıp ağladığını söylediler....

Rusya Futbol Federasyonu’nun Krılya Sovyetov takımına ağır ceza vermesi, 3 puanının silinmesi gündemde...


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