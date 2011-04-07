T24 LogoT24 Logo
Spor

ROBERTO CARLOS'A MUZ GÖSTERMEYE 10 BİN DOLAR SAINT PETERSBURG (A.A)

07 Nisan 2011 17:48

-ROBERTO CARLOS'A MUZ GÖSTERMEYE 10 BİN DOLAR  SAINT PETERSBURG (A.A) - 07.04.2011 - Rusya Futbol Federasyonu, Zenit Petersburg kulübüne, bir taraftarının Anzhi Makhachkala takımında forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos'a muz göstermesi nedeniyle 10 bin dolar ceza verdi. Zenit kulübünün açıklamasında, federasyonun kulübe ceza verdiği doğrulandı. Kulüp, daha önce, taraftarın Petrovsky Stadına girişinin ömür boyu yasaklandığını açıklamıştı. Rus basını Saint Petersburg'da geçen ay Anzhi Makhachkala ile Zenit Petersburg arasında oynanan lig maçı için sahaya çıkan oyuncular arasındaki Roberto Carlos'a, tribündeki bir taraftarın soyulmuş muz uzattığını duyurmuş ve basında yayımlanan bir fotoğrafta 2-0 Zenit'in kazandığı maçta, bir Zenit taraftarının parmaklıkların arasından kolunu uzatarak muzu Carlos'a gösterdiği görülmüştü. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 37 yaşındaki Roberto Carlos, Anzhi Makhachkala takımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24