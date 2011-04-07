-ROBERTO CARLOS'A MUZ GÖSTERMEYE 10 BİN DOLAR SAINT PETERSBURG (A.A) - 07.04.2011 - Rusya Futbol Federasyonu, Zenit Petersburg kulübüne, bir taraftarının Anzhi Makhachkala takımında forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos'a muz göstermesi nedeniyle 10 bin dolar ceza verdi. Zenit kulübünün açıklamasında, federasyonun kulübe ceza verdiği doğrulandı. Kulüp, daha önce, taraftarın Petrovsky Stadına girişinin ömür boyu yasaklandığını açıklamıştı. Rus basını Saint Petersburg'da geçen ay Anzhi Makhachkala ile Zenit Petersburg arasında oynanan lig maçı için sahaya çıkan oyuncular arasındaki Roberto Carlos'a, tribündeki bir taraftarın soyulmuş muz uzattığını duyurmuş ve basında yayımlanan bir fotoğrafta 2-0 Zenit'in kazandığı maçta, bir Zenit taraftarının parmaklıkların arasından kolunu uzatarak muzu Carlos'a gösterdiği görülmüştü. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 37 yaşındaki Roberto Carlos, Anzhi Makhachkala takımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.