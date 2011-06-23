-ROBERTO CARLOS'A MAÇTA MUZ ATILDI MOSKOVA (A.A) - 23.06.2011 - Rusya'nın Anji Mahaçkale takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futolcusu Roberto Carlos'a dün Samara'da oynanan lig karşılaşmasında yeniden muz fırlatılırken, Rusya Futbol Federasyonu, Brezilyalı oyuncuya karşı ikinci kez yapılan bu ırkçı davranıştan dolayı soruşturma başlattı. Rusya Premier Ligi takımı Anji Mahaçkale takımına bu yıl başında transfer olan Carlos, Samara'da dün Krilya Sovetov takımıyla oynanan karşılaşmanın 89. dakikasında topu sahasından çıkarırken muz atılması üzerine kızarak sahayı terk etti. Rus Sort Express gazetesi, Futbol Federasyonunun yanı sıra Krilya Sovetov takımının da Carlos'a karşı dün yapılan hareketle ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Carlos da karşılaşmadan sonra gazeteye yaptığı açıklamada, ''Bu taraftarın hasta davranışına son derece öfkelendim. Bu, aslında bana karşı değil tüm oyunculara hakaret. Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın bu tiksindirici olaya karşı uygun bir değerlendirme yapmasını umarım'' dedi. Kendine atılan muzu saha dışına fırlattıktan sonra karşılaşmayı terk etmesine de değinen Carlos, ''Bunu bilinçli olarak yaptım çünkü son derece rahatsız oldum ve karşılaşmaya devam etmek istemiyordum. Bunu 3-0 önde olduğumuz için yapmadım. İnanın bana skor ne olursa olsun aynı şekilde davranırdım'' ifadesini kullandı. Olaydan sonra parmağıyla taraftara ''2'' işareti yaptığını hatırlatan Carlos, ''Rusya'da oynadığım bu kısa süre içinde ikinci kez böyle bir olaya maruz kaldığımı taraftara hatırlatmak için yaptım'' dedi. Rusya'daki insanların büyük çoğunluğunun futbolculara saygıyla yaklaştığını vurgulayan Roberto Carlos, ''Ne yazık ki bu taraftar gibi ucubeler de var. Ben futbolda ırkçılığa alışkın değilim. Rusya da bir istisna olmamalı'' görüşünü dile getirdi. Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Sergey Frusenko da yaptığı açıklamada, konuyu bugün olağanüstü yönetim kurulu toplantısında ele alacaklarını belirterek, ''Bu olayı inceleyeceğiz ve sorumluyu ciddi bir şekilde cezalandıracağız'' ifadesini kullandı. Anji Mahaçkale ve St. Petersburg Zenit takımı arasında mart ayında oynanan karşılaşmada Carlos'a yine muz atılmış ve Zenit kulübü bu yüzden 10 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.