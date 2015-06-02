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Spor

Roberto Carlos yeni takımı açıkladı

Roberto Carlos, Akhisar'la yollarını ayırmıştı

02 Haziran 2015 12:05

Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ile yollarını ayıran Roberto Carlos'un yeni kulübü belli oldu.

ESPN Brazil'e konuşan Roberton Carlos, Katar ekibi Al Arabi ile anlaştığını açıkladı. Carlos, "Al Arabi'ye çok büyük beklentilerle geldim. İyi bir takım ortaya çıkarmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine Anzhi'de yardımcı hoca olarak başlayan Carlos, sonrasında Sivasspor'u çalıştırmıştı. Sezona Mustafa Reşit Akçay ile giren Akhisar Belediyespor, sezon ortasında takımın başına Carlos'u getirmişti.

Akhisar Belediyespor'da Mustafa Reşit Akçay'ın ardından göreve getirilen Roberto Carlos döneminde Ege temsilcisi, 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. Bu maçlarda 24 gol atan Akhisar Belediyespor kalesinde 25 gol gördü.

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