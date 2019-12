Roberto Carlos noktayı koydu

Fenerbahçe Futbol Takımının Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, İspanya medyasına yansıyan, eski takımı Real Madrid'e dönmek istediği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, bunun İspanyol kulübünde başkan adaylığı gündeme gelen Florentino Perez'in yaptığı yorumlardan kaynaklandığını bildirdi.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın maraton tribünü altındaki Fenerium mağazasında düzenlenen Fenercell imza gününe katılan Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Türkiye'de de medyaya yansıyan konuyla ilgili bilgi veren Fenerbahçeli futbolcu, İspanya'da spor programı yapan bir gazetecinin Perez ile yaptığı bir görüşmede, Perez'in, "Aday olup seçildiğim taktirde Roberto Carlos'u kadroma katmak için elimden geleni yaparım" şeklinde bir yorum yaptığını anlatarak şunları söyledi:



"Bu yorum kesinlikle benim ağzımdan çıkmamıştır. Bu benim Real Madrid'e dönmek, Fenerbahçe'yi bırakmak istediğim anlamına gelmez. Beni çağırdılar diye ben buradan koşa koşa gitmem. Bu sadece Perez'in bir gazeteciye yaptığı yorumdur. Net söylüyorum. Brezilya dışında 14-15 yılım geçti, bunun sonunda Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burada oldukça mutluyum. Fenerbahçe'den ayrıldığım zaman da gideceğim yer Brezilya olacaktır. Kariyerimi burada noktalayacağımı da daha önce söylemiştim."



Futbolu bıraktığı zaman Fenerbahçe'de farklı bir görev alıp almayacağı sorusunu da yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Bu nokta sadece bana bağlı olmayacak. Belki başka görevlerde elbette bulunabilirim ama bu sadece bana bağlı değil. Bu başkanımızın isteyip istemeyeceği, bana karşı ileteceği tekliflerle yönlendirilebilecek bir şeydir. Belki antrenör olarak, belki teknik direktör olarak, belki kulüp içinde yetkili bir yönetici olarak....Benim hayatım şu anda burada. Futbol hayatımı burada tamamladığım zaman başkanımızla oturur konuşuruz ne şekilde hayatımıza yön vermemiz gerekiyorsa yön veririz" şeklinde konuştu.



"HALA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİSİYİZ"



Roberto Carlos, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de hala şampiyonluğun en büyük adayları arasında olduğunu savundu.



Her büyük takımın kötü dönemden geçtiğini, ifade eden Brezilyalı futbolcu, Fortis Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk yarışı yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:



"Şampiyonluk mücadelesi bütün takımlara karşı verilir. Küçük takımlar olsun büyük takımlar olsun bize karşı oynadıkları zamanlarda her zaman için bizden puanlar koparmaya çalışıyorlar. Kendi evimizde kaybettiğimiz puanlar oldu. Bütün takımların kendi arasında bir amacı ve rekabeti var. Önümüzde 10 maçımız kaldı. Kötü gidişin sebeplerini elbette ki kendi içimizde aramalıyız. Fakat 10 maçımız kalmışken ve her şey hala elimizdeyken bunları bir kenara bırakıp daha iyi neler yapabiliriz onları göstermemiz gerekiyor. Çünkü şampiyonluk yarışımız hala sürüyor, hala en büyük adaylardan birisiyiz. Kupada da şansımız sürüyor."



"SON DÜZLÜĞE KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ"



Turkcell Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde kalan 10 haftayla, son düzlüğe gelindiğini ifade eden Roberto Carlos, "Son düzlüğe kendimizi hazır hissediyoruz" dedi.



Brezilyalı futbolcu ligin kalan bölümü için, "Genel görüntüye bakıldığında belki de şampiyonluk yarışında olmayan ekiplere karşı daha fazla puan kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Son düzlüğe girdik ve yapacağımız 10-11 maçta çoğu şeyin düğümü çözülecek. Son düzlüğe kendimizi hazır hissediyoruz. Umuyorum ki mutlu sona biz ulaşacağız" şeklinde yorum yaptı.



Açıklamaları sırasında mağazada hoparlörlerden çalınan Fenerbahçe Marşı ile ilgili konuşulurken, İstiklal Marşı konusu açılınca, Brezilyalı futbolcu, "Türkiye milli takımının oynadığı maçlarda milli marşınızı dinliyorum. Aurelio'nun da söylediğini gördüm. Ben de ufak da olsa bu kadar fazla duyduğum bir marşı söylemek istiyorum, katılmak istiyorum. Başka oyuncular söyleyebiliyorsa ben neden söylemeyeyim" şeklinde değerlendirme yaptı.