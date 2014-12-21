Roberto Carlos istifa etti, Sergen Yalçın geldi

Sivasspor'da teknik direktör Roberto Carlos görevinden istifa etti. Sivasspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Yönetime ayrılık kararını bildiren ve tesislerde eşyalarını toplamaya başlayan Roberto Carlos'un, yarın akşam şehirden ayrılması bekleniyor.

Son olarak sahasında İstanbul Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Sivasspor, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Ligde 10 puanla 17. sırada yer alan Yiğidolar, 4 haftadır galibiyet alamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzalaspor'a 3-1 kaybetti.

Sergen Yalçın geldi

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Roberto Carlos ile yolları ayrılan Sivasspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Sivasspor'da istifa eden Brezilyalı efsane Roberto Carlos'tan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu.

Kırmızı-beyazlı yönetim, takımın başına son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ı getirdi.

Yiğidolar'ın yeni teknik direktörünün resmi olarak 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.