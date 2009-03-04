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Spor

Roberto Carlos ilk 11'de

04 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Sivasspor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, rakipleriyle geçen hafta ligde yaptıkları maçın kadrosundan 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin bu sezon kupada yaptığı 6 maçta da görev yapan yedek kaleci Volkan Babacan, Sivasspor maçında yine 11 kişilik kadroda yer alırken, Volkan Demirel yedek kaldı.

Son lig maçında Sivasspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Roberto Carlos, kupa mücadelesinde takımdaki yerini aldı. Lig maçında Roberto Carlos'un yerine 11'de sahaya çıkan Vederson, yedekler arasına dahil edildi.

İspanyol çalıştırıcı, savunma oyuncusu Edu ve forvet Güiza'ya, son lig maçında olduğu gibi yine yedekler arasında yer verirken, savunmada Lugano'nun yanında Önder, forvette ise Semih görev yaptı.

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