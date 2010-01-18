Roberto Carlos içini döktü

Brezilyalı yıldız, eleştirilerine devam etti, “Fenerbahçe’nin Türkiye haricinde bir tarihi yoktu. Dünyayı kandıramazdım” dedi.



Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi bitmeden Corinthians’a gitme kararı alan Roberto Carlos, Brezilya’da verdiği yeni bir röportajda sarı-lacivertli kulübe eleştirilerini sürdürmeye devam etti.

estadao.com.br adlı internet sitesine konuşan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu röportajında, “Neden Fenerbahçe’deki kontratımı bitirmedim? Çünkü kulüp benim düşündüğüm kadar iyi organize değildi. Günlerce ödeme yapılmıyordu. Türkiye haricinde bir tarihi yoktu. Dünyayı kandırmaya devam edemezdim” ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe’de oynadığı dönem boyunca görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Carlos, “Bazıları aksini söyleyebilir, ama orada iyiydim. Geçtiğimiz iki yıl süresince sahada olan bir futbolcuydum. Her zaman yüksek bir seviyedeydim” diye konuştu. Fenerbahçe’de yaşadığı “hayal kırıklığının” ardından Brezilya’ya dönmeyi düşündüğünü belirten deneyimli savunmacı, Santos ve Palmeiras’a da gitme fırsatının olduğunu vurguladı.