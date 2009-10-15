Roberto Carlos gidiyor mu?

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, sarı-lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili kararın, aralık ayında yöneticilerle yapacağı görüşmede verileceğini bildirdi.

Son dönemde Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili basına farklı açıklamaları yansıyan Brezilyalı futbolcu, bir okulda katıldığı söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin, hakkında çıkan transfer dedikoduları ve Brezilya'ya döneceği şeklindeki haberleri hatırlatması üzerine Roberto Carlos, ''Geçtiğimiz 1-2 ay içinde bununla ilgili bir çok haber gazetelere konu oldu, ama ne aralık ne de mayıs ayında gideceğim. Çünkü bunun kararı henüz verilmedi. Bunun kararı, aralık ayında yönetimle yapacağım görüşmede verilecek. Ama bugün aralık ayında gideceğime yönelik bir şey söz konusu değil. Bu karar, aralık ayında verilecek'' diye konuştu.

Futbol hayatı boyunca en büyük rakiplerinin Figo, Messi ve Eto'o olduğunu ifade eden Roberto Carlos, Türkiye'deki en büyük rakiplerinin ise Galatasaraylı Arda ve Kayserispor'da forma giydiği dönemde Mehmet Topuz olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig şampiyonluğu için en şanslı takım olduğunu ve şampiyon olacağını ileri süren Roberto Carlos, Capello, Del Bosque ve Luxemburgo'yu, birlikte çalışmaktan zevk aldığı teknik direktörler olarak sıraladı.