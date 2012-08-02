Roberto Carlos futbolu bıraktı

Geride harika bir futbolculuk kariyeri bırakan Brezilyalı efsane Roberto Carlos, antrenörlüğe başlamayı planlıyor.

Anji Mohaçkale'nin sol beki Roberto Carlos, futbolu bıraktığını açıkladı.

Daha önce, sezon sonunda futbolu bırakacağını söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, böylece şimdiden kramponlarını asmış oldu. Tecrübeli oyuncunun, antrenörlük lisansını aldıktan sonra Rus kulübünde yardımcı antrenörlüğe başlaması bekleniyor.

EFE'ye konuşan Carlos, "Real Madrid ile Anji arasında oynanacak bir jübile maçı yapmak için görüşmelerim oldu. " dedi.

Palmeiras'ta geçirdiği iki sezonun ardından 1995'te Inter'e geçen Roberto Carlos, bu kulüpte bir yıl kaldı ve Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formasıyla dört La Liga, üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, üç İspanya Kupası ve daha birçok başarıya imza atan oyuncu, bu kulüpte efsane statüsü kazandı.

Real Madrid'de geçirdiği 11 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, Türkiye'de iki sezon forma giydi. Daha sonra ülkesi Brezilya'dan Corinthians'la anlaşan efsane sol bek, 2011 yılında daha sonra futbolu bırakacağı Anji kulübüne imzasını attı.

Brezilya Milli Takımı formasını 125 kez giyen Roberto Carlos, 2002'de Dünya Kupasını, 1997 ve 1999'da da Copa America'yı kazanan kadronun bir parçasıydı.