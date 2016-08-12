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Spor

Roberto Carlos: Fenerbahçe'den teklif gelirse seve seve kabul ederim

"Benim için büyük onur olur"

12 Ağustos 2016 19:22

Brezilyalı efsane, TRT Spor İtalya temsilcisi Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı.

Real Madrid ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde seve seve kabul edeceğini söyledi.

TRTSpor'dan Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtlayan Carlos Fenerbahçe'den teknik direktörlük teklifi aldınız mı sorusuna "Benim için büyük onur olur. Şu ana kadar bana bir teklif gelmedi ama böyle bir durum olursa seve seve giderim. Orada güzel anılarım oldu ve her zaman İstanbul'a dönmek istemişimdir" dedi.

"Monaco maçını izledim ve Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için çok üzüldüm. Güzel bir ekip ve arkadaşlarım vardı. Yine o günlere dönmek güzel olur"

43 yaşındaki futbol adamı, Inter'in başına Mancini'nin yerine Hollandalı teknik adam Frank De Boer'un gelmesiyle ilgili ise, "Inter'i şampiyonluğa taşıyacak, başarılı bir teknik adam" yorumunu yaptı

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