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Spor

Roberto Carlos: Brezilya, Tite yönetiminde özünü kaybetmiş durumda

"Umarım Dünya Kupası'nı yeniden kazanırız"

13 Haziran 2018 13:16

Brezilya'nın efsanevi sol beki Roberto Carlos, Dünya Kupası öncesi takımın oyun anlayışını eleştirdi. Carlos'a göre Sambacılar, teknik direktör Tite yönetiminde özlerini kaybetmiş durumda.

Spor dünyası tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösterilen Roberto Carlos, 2018 Dünya Kupası öncesi Brezilya milli takımını değerlendirdi. Son şampiyonluklarını kazanmalarının üzerinden 16 yıl geçtiğini hatırlatan Carlos, Rusya'da mücadele edecek takımın, Dünya Kupası'nı kazanma potansiyeli olduğu görüşünde. Ancak Carlos, takımın teknik direktör Tite yönetiminde, Brezilya futbolunun özünden uzaklaşmasından şikayetçi. Geçmişteki tüm Brezilya takımlarının, herkesin beğenerek izlediği bir hücum futbolu oynadığını savunan Carlos, "Özümüzü kaybettik. Ancak savunmada artık çok daha iyi organize olan bir takımız. Umarım yeniden Dünya Kupası'nı kazanabiliriz" dedi.

Brezilya, 2016 yazında teknik direktörlük görevini Dunga'dan devralan Tite yönetiminde, rahat şekilde Güney Amerika Eleme Grubu'nu ilk sırada bitirmeyi başarmıştı.

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