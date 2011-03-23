Robert Pearson: Büyükanıt ikili oynuyor

T24 - Dönemin ABD Büyükelçisi Pearson’ın 2003’te gönderdiği belgede, “Genelkurmay Başkanı Özkök’le diğer generaller arasında anlaşmazlık olduğu ve Büyükanıt’ın ikili oynadığı” belirtiliyor.





Taraf gazetesi Wikileaks’in Türkiye ile ilgili belgelerini yayımlamaya devam ediyor. Dönemin ABD Büyükelçisi Robert Pearson’un 2003’te gönderdiği belgede, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile diğer generaller arasındaki anlaşmazlık anlatılıyor. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Büyükanıt için “İkili oynuyor” yorumu yapılıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye’deki Amerikan diplomatları tarafından Beyaz Saray’a ve Dışişleri Bakanlığı’nda gönderilen belgelerin daha önce Fethullah Gülen ve Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olanlarını yayımlayan Taraf, dün de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin belgeleri yayımladı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile diğer komutanların ilişkilerinin değerlendirildiği telgraflarda yer alan yorumlar etkisi bugün de devam eden bazı olayları Amerikalıların nasıl değerlendirdiklerini gösteriyor. Dönemin ABD Büyükelçisi Robert Pearson imzalı, 6 Haziran 2003 tarihmi telgrafta şöyle deniliyor:

‘Özkök’e itiraz sürüyor’

“(...) Üst rütbeli generallerin Özkök’ün daha sabırlı ve mantıklı olan çizgisine olan itirazları da yatışmış görünmüyor. Savunma ve ulusal güvenlik konularında irtibatta olduğumuz kişiler, Özkök’e karşı olduğunu söyledikleri yedi generali şöyle isimlendiriyorlar: Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Ege Ordu Komutanı Hurşit Tolon, 2. Ordu Komutanı Fevzi Türkeri ve MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç... Büyükanıt’ın ise ikili oynadığı söyleniyor.

Büyükanıt’ın İstanbul’da bir konferanstaki Amerikan ve Batı karşıtı sözleri de onun bu grup içinde sayılması fikrini güçlendiriyor. Cengiz Çandar, 29 Mayıs’ta, 28 Mayıs tarihli bir habere dikkatimizi çekti: General Doğan kısa süre önce vefat etmiş bir meslektaşını anma töreninde, tahrik edici nitelikteki ‘Genç Subaylar’ sözlerini, Özkök’e meydan okumaya devam ettiğini vurgulamak için kasten kullanmış.”

