Robert Lewandowski'nin yeni rotası İspanya!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen golcü futbolcu Robert Lewandowski'nin İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olmak istediği iddia edildi.

İspanyol basınının önde gelen kaynaklarından AS'ın haberine göre Polonyalı futbolcu, menajerlerine sezon sonunda Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi. Geçen günlerde Bayern Münih'teki mutsuzluğunu açıkça dile getiren Lewandowski, menajerlerine "Real Madrid'e transferim için çalışmalara başlayın" diyerek Bavyera ekibiyle bağlarını kopardığını belli etti.

Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewa, Bavyera ekibinin formasıyla çıktığı 153 maçta 117 gol ve 30 asistle 147 gole direkt katkı sağladı.