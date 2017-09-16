T24 LogoT24 Logo
Spor

Robert Lewandowski'nin yeni rotası İspanya!

Polonyalı golcü, Bayern Münih formasıyla 153 maçta 117 gol ve 30 asistle oynadı

16 Eylül 2017 13:40

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen golcü futbolcu Robert Lewandowski'nin İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olmak istediği iddia edildi. 

İspanyol basınının önde gelen kaynaklarından AS'ın haberine göre Polonyalı futbolcu, menajerlerine sezon sonunda Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi. Geçen günlerde Bayern Münih'teki mutsuzluğunu açıkça dile getiren Lewandowski, menajerlerine "Real Madrid'e transferim için çalışmalara başlayın" diyerek Bavyera ekibiyle bağlarını kopardığını belli etti.

Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewa, Bavyera ekibinin formasıyla çıktığı 153 maçta 117 gol ve 30 asistle 147 gole direkt katkı sağladı.

ETİKETLER

Robert LewandowskiReal MadridtransferBayern Münihmutsuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24