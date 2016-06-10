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Robert Koleji'nin yıllık ücreti 95 bin lira!

TEOG puanları açıklandıktan sonra gözler kolejlerin 2016-2017 öğrenim yılı ücretlerine çevrildi

10 Haziran 2016 12:34

Sonuçları liselere geçişte kullanılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınav puanları açıklandıktan sonra gözler kolejlerin 2016-2017 öğrenim yılı ücretlerine çevrildi. Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, en pahalı kolejler listesinde zirvede Amerikan Robert Koleji yer alıyor. Kolejin gündüzlü peşin yıllık öğrenim ücreti 59 bin 980 lira, 10 taksitli ücreti is 61 bin 840 lira. Lisede 7 gün yatılı okumanın ücreti peşin 92 bin 260 liraya çıkardan, 10 taksit yaptırmak isteyenler için bu rakam 95 bin 190 lirayı buluyor.

Robert'ten sonra en yüksek ücret Üsküdar Amerikan Lisesi'ne ait. Okulun yıllık ücreti peşin 56 bin 680 lira. Notre Dame De Sion Fransız Lisesi'nin fiyatı da 39 bin 360 lira.

 

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