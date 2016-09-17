Robert Koleji'nden arkadaşları Aslı Erdoğan için Özgürlük Nöbeti'nde

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Ağustos’ta kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklanan yazarı ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’a Robert Koleji’nden arkadaşları destek verdi.

20 Ağustos’ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan dünyaca ünlü yazar Aslı Erdoğan’a destek sürüyor.

Erdoğan’ın eğitim gördüğü Robert Koleji’nden sıra arkadaşlar ve 4 farklı dönemin mezunları, bugün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde tutulan özgürlük nöbetindeydi.

1984, 1985, 2004 ve 2009 yıllarında okuldan mezun olan Robert Kolejliler, özgürlük nöbetine katılarak, Aslı Erdoğan’a destek oldu.