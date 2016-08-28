Aslı Erdoğan için okulu Robert Kolej mezunları, "Buradayız Aslı, yanındayız" dedikleri bir bildiri kaleme aldı.

Özgür Gündem Gazetesi'nin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan için okulu Robert Kolej mezunları, "Buradayız Aslı, yanındayız" dedikleri bir bildiri kaleme aldı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bugün burada Robert Kolej mezunlarından bir grup olarak Aslı Erdoğan'la dayanışmak için toplandık. Birçoğumuz Aslı'yla aynı sıralarda, aynı sınıflarda düşünce dünyamızı var eden edebiyatla, bilimle, sanatla, felsefeyle tanıştık.

Koşulsuz sorgulamaya ve eleştirmeye teşvik edildik. Özgür düşünce ile ifade özgürlüğü üzerinde temellenen değerlerimiz doğrultusunda, Aslı'nın tutuklanmasına karşı çıkmak üzere bir araya geldik.

Aslı Erdoğan, iktidar ilişkilerini ilk defa bireysel olarak sorgulamasına vesile olan nükleer fizik kariyerini bırakarak yazarlığa başlamıştır. Kalemini eline aldığından beri her tür iktidar odağına karşı mağdurun, kadınların, ayrımcılığa uğrayanların ve azınlıkların savunuculuğunu edebiyatın evrenselliğiyle yapmıştır.

Derin bir vicdani yükle yazdığı yazılarında incelikle hayata ve insana dair söz üretmiştir. Şiddete ve zulme karşı çıkmış, barışı yüceltmiştir. Tam da bu yüzden 15 farklı dile çevrilen eserleriyle dünyanın birçok yerinden okura ulaşmış, sayısız uluslararası ödül almış, çağdaş Türkçe edebiyatının dünya çapındaki temsilcilerinden olmuştur.

İnsan hakları konusunda duyarlılığını hiçbir sınıf, grup, görüş ile sınırlandırmamış olan Aslı Erdoğan, silahlı terör örgütü üyeliği isnadıyla belirsiz bir süre için tutuklanmıştır. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisinin sağlığı ve maddi ve manevi bütünlüğünün tehlikeye atılarak telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalması bizleri çok kaygılandırmaktadır.

Hem Aslı'nın dostları hem de tüm Türkiye toplumunun vicdanında onulmaz bir yara daha açılmasını istemeyen bireyler olarak; Aslı Erdoğan'ın yargılanma sürecinde savunma ve adil yargılanma haklarının ihlal edilmemesini; Anayasa, AİHS ve BM ilgili sözleşmelerince olağanüstü hal rejimlerinde koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklere, ayrımcılık yasağına, ölçülülük ve belirlilik ilkelerine uygun davranılmasını; yaşam hakkını tehdit edebilecek kötü muamele ve insan onuruna aykırı uygulamalara maruz kalmamasını ve kendisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Biz, buradaki Robert Kolej mezunları olarak düşüncenin cezalandırılmasına ilkesel olarak karşı çıkıyoruz ve bu tip yaklaşımların Türkiye'nin özgür ve demokratik bir toplum olarak olgunlaşmasının önünde engel teşkil ettiğine inanıyoruz. Aynı zamanda Aslı'nın hepimizden çok daha cesaret ve incelikle savunduğu barışçıl ve ortak yaşam iradesine sahip çıkıyoruz, onu yaşatmaya söz veriyoruz.

Ve kuvvetle vurguluyoruz; Aslı Erdoğan yalnız değildir.

Buradayız Aslı, yanındayız."