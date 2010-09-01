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Dünya

ROBERT GATES IRAK'TA RAMADİ (A.A)

01 Eylül 2010 15:08

-ROBERT GATES IRAK'TA RAMADİ (A.A) - 01.09.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Irak'taki Amerikan güçlerinin muharip görevinin resmen sona ermesinden bir gün sonra Irak'a geldi. Robert Gates'i getiren uçak, ABD Başkanı Barack Obama'nın Amerikan halkına Irak'taki ABD askerlerinin muharip görevinin sona erdiğini ilan etmesinden sadece birkaç saat sonra, Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre batısındaki El Esad hava üssüne indi. Gates, Irak'a gelmesinin hemen ardından, ABD ordusunun Irak'ta danışma görevi yapacak yeni askeri birliklerinin bulunduğu, Anbar vilayetinin Ramadi kentindeki Camp Ramadi Amerikan askeri üssünü ziyaret etti. Amerikan askerleriyle biraraya gelerek bir konuşma yapan Gates, Sünni direnişçilerin en yoğun bulunduğu Anbar vilayetinin ABD ordusu için ''özel ve akıldan çıkmayan bir öneminin'' bulunduğunu belirtti. Kamptaki askerlerin sorularını da yanıtlayan Gates, Amerikan askerlerinin, Irak'taki Amerikan askeri mevcudiyetinin sona ereceği tarih olarak ilan edilen 2012'den sonra da Irak'ta kalmaya devam edip etmeyeceği sorusunu, ''Bunun teklif edilmesi yeni Irak hükümetinin inisiyatifindedir. Biz tabii buna bakmayı arzu ediyoruz'' diye yanıtladı.  Gates'in, Irak'ta bulunduğu süre içinde, Irak'taki ABD güçlerinin yeni komutanı Korgeneral Lloyd Austin'in görevi eski komutan Orgeneral Raymond Odierno'nun devralması dolayısıyla başkent Bağdat'ta düzenlenecek törene katılması bekleniyor. 

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