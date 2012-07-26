Robert Fisk: Türk ordusu sınırı geçmeyecek

Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Robert Fisk, Suriye'de federal bir yapılanmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu söyledi. Kuzey Suriye'de PKK-PYD dayanışmasına da değinen Fisk, "Türk ordusu Suriye sınırını geçmeyecek" dedi.

İngiliz Independent gazetesinin Ortadoğu uzmanı muhabiri Robert Fisk, Suriye'deki son gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi. Ortadoğu uzmanı Fisk, Suriye'de şu anda en önemli şeyin, tüm kesimlerin biraraya gelerek Esad rejimine karşı devrimi gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Kuzey Suriye'de federal bir yapılanmadan söz etmenin erken olacağını dile getiren Ortadoğu uzmanı Robert Fisk, "Şu anda Kürtler, Hristiyanlar toplumun bütün kesimleri Sünnilerle birleşerek devrimi gerçekleştirmeli" dedi.

Sizce Kürtler Suriye’nin kuzeyinde Irak’taki gibi özerk bir bölge kurabilir mi?

Robert Fisk: Hayır şu anda değil. Şu anda Kürtlerin yapması gereken ve Yahudilerin ve Hıristiyanların diğer azınlıkların yapması gereken Sünnilerle birleşmek ve rejime karşı bir devrim oluşturmak. Bu aşamada Suriye dışında başka bir federal devletten bahsetmek için bu azınlıklar arasında bir birlik kurmak lazım rejime karşı. Yeni Suriye’nin bir parçası olmaları gerekiyor. Asıl bundan sonra federal bir sistem konusunda müzakere edebilirler.

Acaba şu anda Türkiye'nin Suriye politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Robert Fisk: Sayın Erdoğan’ın Esad’a karşı ne kadar sinirli olduğunu görüyoruz. Çünkü Türk hükümetine yalan söylediğini düşünüyor ki bu da doğru. Öteki taraftan Kuzey Suriye’ye Türk ordusunun gireceği ile ilgili haberler oluyordu ama birden bire bu durdu. Türkiye şu anda muhaliflere destek veriyor. Ama sınırı geçmediler. Şu anda ben Şam’da gördüğüm kadarıyla Türkler kızgınlıklarını belirtiyorlar ama bahsettikleri şeyleri yapmayacaklar. Şu anda Kuzey Suriye’de birçok Kürt var ve karşılık verebilirler.

Size göre Suriye'nin geleceği nasıl olacak?

Robert Fisk: Sence benim kristal bir kürem mi var? Herkes geçen yaz Esad’ın gideceğini söylüyordu. Daha sonra sonbahara kadar dayanmaz dendi ve Humus’tan sonra da evet gidecek dediler. Ama şu anda hala yerinde duruyor. Beşşar Esad tüm diktatörlerden daha uzun süre dayandı bu bölgede ve hala burada mücadeleyi kazanıyor. Esad’ın pekçok askeri şu anda pekçok bölgeyi ele geçiriyor. Muhaliflerin ilerlemesi bu bölgelerde şimdilik başarıya ulaşmadı. Suriyeliler elbette kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklar ancak bu şehirlerde uzun süre dayanabilirler.

Pekçok kişi endişe duyuyor şu anda Suriye’de karmaşık bir durum var ve bu kaos herkesi endişelendiriyor?

Robert Fisk: Şu anda bahsettiğimiz endişe oldukça meşru. Muhalifler arasında da sorunlar oluyor. Öte yandan muhaliflerin arasında uyuşturucu bağımlıları, suçlular da bulunuyor. Eğer şu anda rejim devrilirse onun yerine geçecek gruptaki insanlar bütün ülkeyi yağmalayacaklar. Elitlerin Beyrut’ta yaşayan Suriyeli bir elit var ve geçtiğimiz hafta muhaliflerden biri Beyrut’a gelip bu kişiye yardım istediğinde bulundu. Şu anda olup biteni kontrol edemiyoruz çünkü bir şehri ele geçirsek bile nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz acaba kendi içimizdeki isyancılardan nasıl koruyacağız halkı dediler. Bu Suriyelinin cevabı; bütün insanları birleştirmeye çalışın halkın tüm unsurlarını koruyun dedi. Ancak sorun muhaliflerden biri buraya geldiğinde uyuşturucu bağımlıları, suçlular ve yağmacılar olduğunu itiraf etmiş oldu. Katar ve Suudi Arabistan ve Washington’un da düşündüğü şeyler bunlar değil Esad’ı nasıl baştan indiririz diye düşünüyorlar. Amerikalılar Irak'taki işgallerini bile doğru düzgün planlamamışlardı.