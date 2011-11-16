Robert Fisk Arap devrimi için İstanbul'a geliyor

T24 -

Arap devrimleri, İstanbul'da 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenecek olan Nahda Network Zirvesinde ele alınacak.Taksim Point Otel'de düzenlenecek olan zirvede, aralarında Mısırlı televizyoncu, aktör, aktivist Khaled Abol Naga'nın da olduğu Mısır, Libya, Tunus, Suriye, Lübnan ve Filistinli aktivistler sıradışı hikayelerini anlatacak. Zirvede ayrıca dünyanın en saygın Ortadoğu uzmanları arasında gösterilen Robert Fisk ve Devlet Bakanı Egemen Bağış da birer konuşma yapacak.Arapça "aydınlanma" anlamına gelen "Nahda" zirvesinin amacı; "Ortadoğulu genç aktivistlerin ilham verici ve cesaretlendirici hikayelerini birbirleriyle ve dünyayla paylaşacakları yeni bir platform oluşturmak ve Ortadoğu devrimlerini takip eden dönemde isteklerini daha etkili bir şekilde seslendirmelerine olanak sağlamak" olarak açıklandı.