Robert Enke son yolculuğuna yeşil sahadan uğurlandı

T24- Almanya'da televizyondan da naklen yayınlanan törene, Enke'nin eşi Teresa, Alman Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, Hannover 96 kulübünün yöneticileri, milli takım oyuncuları, Bundesliga ve yabancı kulüplerin oyuncuları ve temsilcileri, Alman futbolunun efsane ismi Franz Beckenbauer, Federal İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff, Alman milli takımının eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann ve statta bulunan yaklaşık 40 bin kişi katıldı.



Enke'nin tabutu oyun sahasının ortasında yer aldığı törende, Teresa Enke, aile yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte sahanın kenarında kurulan podyumda yer aldı.

Törende bir öğrenci, Hannover 96'nın kulüp şarkısı olan “Eski Aşk” (Alte Liebe) adlı şarkıyı seslendirdi.



Zwanziger, yaptığı konuşmada, sporun dışına da bakılması gerektiğini belirterek, “Medya tarafından gösterilen şöhreti düşünmeyin. İnsanın içine, kaygılarını ve zayıflığını da düşünün” dedi.



Hannvoer 96 kulübünün başkanı Martin Kind, Enke'nin sadece sporda değil, insan olarak da büyük niteliklere sahip bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Törende, Hristiyan din adamının konuşmasından sonra “You'll never walk alone” ve Bette Midler'in “The Rose” adlı şarkıyla birlikte Enke'nin tabutu takım arkadaşları tarafından taşınarak stattan çıkartıldı.



Enke'nin, üç yıl önce 2 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Lara'nın mezarının yanında sade bir törenle toprağa verileceği ifade edildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve 2003 yılından bu yana depresyon hastası olduğu belirtilen Enke, Hannover yakınlarında 10 Kasım Salı günü bir trenin önüne atlayarak intihar etmişti.