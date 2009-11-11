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Spor

Robert Enke intihar etti!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bundesliga ekibi Hannover'in kalecisi 32 yaşındaki Robert Enke'nin intihar ettiği kesinleşti.

11 Kasım 2009 02:00

T24 - Bundesliga ekibi Hannover'in kalecisi Robert Enke'nin intihar ettiği kesinleşti. Alman basını, futbol dünyasının, 32 yaşındaki Enke'yi intihara sürükleyen nedenleri sorgulaması gerektiği konusunda hemfikir.

Goalkeeper Robert Enke smiles during the official photo call of the German national soccer team in Palma de Mallorca in this May 29, 2008 file photo. Germany and Hanover 96 goalkeeper Enke has died in an accident, local police said on November 10, 2009.
Almanya, Hannover kaptanı Enke'nin feci ölümünün şokunu yaşarken, polis, file bekçisinin bıraktığı bir intihar notunu buldu.

Aşağı Saksonya polisinin basın sözcüsü Stefan Wittke, "bir veda mektubu bulduk ama ailesine duyduğumuz saygı nedeniyle bu konuda daha fazla bir açıklama yapmayacağız" dedi.

32 yaşındaki Enke, Hannover yakınlarında, Hamburg'dan Bremen'e giden ve saatteki hızı 160 km. olan bir ekspres trenin altında can vermişti.

Enke'nin otomobilini rayların yakınında park halinde bulan polis, aracın kapılarının kilitli olmadığını ve cüzdanın da içerde olduğunu açıkladı.

'Bu nasıl bir son'

Hamburger Morgenpost gazetesi, intihara ilişkin "bu nasıl bir trajik sondur böyle" ifadesini kullandı.

Gazetenin haberinde, "müthiş reaksiyon kabiliyetiyle göz dolduran file bekçisi, 32 yıllık ömrünü bir tren geçidinde sonlandırdı. Bu istemli ölüm bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kaleci, kızının ölümünü kabullenmiş görünüyordu. Enke'nin ağır sağlık sorunları olmasına rağmen, milli takıma geri dönmesi ihtimali yüksekti" ifadelerini yer verdi.

Enke'nin intihar etme nedenlerini irdeleyen gazete "dışarıdan bakıldığında Bundesliga'nın bir yıldız oyuncusunun daha üzerindeki baskıyla baş edemediği söylenebilir" yorumunu yaptı ve şöyle devam etti:

"Bu olay bir zamanlar artan baskı ve yaşadığı depresyon nedeniyle Bayern Münih'ten ayrılan Sebastian Deisler'i hatırlatıyor. Ya da Çek oyuncu Jan Simak'ı. Kendisi Hannover'deki baskıya dayanamayıp alkole sığınmış ve sonra da ülkesine geri dönmüştü. Profesyoneller sirki Bundesliga, Robert Enke'nin ölümü hakkında iyice düşünüp bu trajediye neyin yol açmış olabileceğini sorgulamalıdır."

İntihara geniş yer ayıran Neue Osnabrücker gazetesi, Robert Enke ve eşinin, kızlarını uzun süren hastalık ardından kaybetmeden önce de milli kalecinin sessiz ve sakin bir futbolcu olduğuna dikkat çekti:

"Onu ölüme bu talihsizliğin mi ittiğini bilmiyoruz. Belki de Robert Enke'yi bu sona iten nedenleri asla öğrenemeyeceğiz. Ancak yapabileceğimiz tek şey ölüsüne ve kederli ailesine saygı göstermek, futbol heyecanının abartıldığının ve bu camiada olup bitenlerin farkına varmaktır."

Şili maçı iptal edilebilir

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Enke'nin intiharı üzerine milli takımın cumartesi Şili ile oynayacağı özel maçı iptal etmeği seçeneğini değerlendiriyor.

Milli takımın antrenmanlarını, basın toplantılarını ve tüm medya aktiviterlerini iptal eden DFB, gün içinde ayrıntılı bir açıklama yapacak.

Fenerbahçe'den başsağlığı

Fenerbahçe kulübü, eski kalecisi Robert Enke için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2003-2004 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa bir süre sonra takımdan ayrılan Enke'nin ölümünden duyulan üzüntü dile getirilerek, "Enke'nin takım arkadaşları, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Alman milli takımının formasını sekiz kez giyen Enke, Fenerbahçe'nin 10 Ağustos 2003'te İstanbulspor ile yaptığı sezonun ilk lig maçında hatalı goller yemesi üzerine yoğun eleştiri almış ve uyum sağlayamadığı gerekçesiyle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

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