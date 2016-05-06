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Dünya

Robert Downey Jr: Eşim bir tek Gwyneth Paltrow'la sevişme sahnelerime izin veriyor

Jr. yeni filminde Gwyneth Paltrow ile rol almak istediğini söyledi

06 Mayıs 2016 14:11

Ünlü Hollywood yıldızı Robert Downey Jr. yeni filminde Gwyneth Paltrow ile rol almak istediğini belirterek "Eşim bir tek onunla sevişme sahnelerime kızmıyor" dedi.

Downey Jr, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen  Howard Stern'in programında ilginç bir itirafta bulundu. Aktör,  Gwyneth Paltrow'un tek bir sebeple yeniden Iron Man kadrosunda olmasını istediğini söyledi: "Böylece ekran önünde de olsa onunla aşk yaşayabileceğim…"

Hürriyet’te yer alan habere göre, film yapımcısı eşi Susan Downey'nin bir tek Gywneth ile aşk sahnelerine izin verdiğini söyleyen aktör, "Çünkü Susan ve Gwyneth eskiden beri çok iyi arkadaşlar. Bu nedenle eşim beni ondan asla kıskanmıyor. Sevişme sahnelerimize de kızmıyor. Bir tek Gywneth'le olmama izin var" dedi.

Robert Downey Jr ve eşi Susan Downey 11 yıllık evli.

Downey Jr, 2005'ten bu yana Susan Downey ile evli. Çiftin 4 yaşında Exton adında bir oğulları ve 18 aylık Avri adında bir kızları bulunuyor.

 

"Gywneth geri dönecek, çünkü ona ihtiyacımız var"

 

Gywneth Paltrow, 'Demir Adam' serisinin üçünde de  Robert Downey Jr. ile başrolde oynamış, ancak aktörün son filmi 'Kaptan  Amerika: Kahramanların Savaşı'nda rol almamıştı. Downey Jr. geçtiğimiz günlerde, bugüne kadar 200 milyon dolardan fazla kazandığı 'Demir Adam' serisine en az iki yıl daha devam edeceğini açıklamıştı.

Yeni serilerde Paltrow'un da olacağını söyleyen Downey Jr "Gywneth geri dönecek, çünkü ona ihtiyacımız var" dedi.

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