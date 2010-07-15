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Dünya

ROBBIE WILLIAMS YUVAYA DÖNDÜ LONDRA (A.A)

15 Temmuz 2010 23:57

-ROBBIE WILLIAMS YUVAYA DÖNDÜ LONDRA (A.A) - 15.07.2010 - İngiliz şarkıcı Robbie Williams, daha önce üyesi olduğu müzik grubu "Take That" ile yeni albümleri için tekrar bir araya geldi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 36 yaşındaki Williams 90'lı yılların popüler müzik grubu "Take That"ten 1995 yılında ayrılmış, grup Williams ayrıldıktan sonra bir süre daha çalışmalarını sürdürmüştü. Robbie Williams, eski grubuyla yeni albüm için tekrar bir araya gelmekten dolayı heyecan duyduğunu ve kendini "eve geri dönmüş gibi" hissettiğini ifade etti. Mark Owen, Jason Orange, Robbie Williams, Gary Barlow ve Howard Donald'ın bulunduğu, 5 kişiden oluşan "Take That" grubunun yeni albümünün, Kasım ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Williams gruptan ayrıldıktan sonra çıkardığı solo albümlerle başarıya ulaşırken, grubun diğer üyeleri aynı başarıyı yakalayamamıştı.

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