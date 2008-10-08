Robben, Madrid derbisinde yok



Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arjen Robben büyük olasılıkla Atletico Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.





Real Madrid'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'in sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid maçında büyük olasılıkla forma giymesi beklenmiyor.



Robben'in daha önce Hollanda'nın İzlanda ve Norveç'le yapacağı Dünya Kupası Eleme karşılaşmalarında da forma giyemeyeceği açıklanmıştı.



24 yaşındaki oyuncu Real Madrid'in Espanyol'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanmıştı. Bu Robben'in Real'e geldiği 2007 yılından beri geçirdiği altıncı sakatlığı oluyor.

